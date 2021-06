Hagara odchádza z postu riaditeľa Inštitútu finančnej politiky, ministerstvo už zverejnilo inzerát

Eduard Hagara odchádza z postu riaditeľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií. Nateraz pre agentúru SITA nepovedal, prečo odchádza a kam. Svoje možnosti zváži v nasledujúcich mesiacoch.

Rezort financií už zverejnil inzerát, že hľadajú nového riaditeľa alebo riaditeľku Inštitútu finančnej politiky. Záujemcovia môžu svoje prihlášky do výberového konania posielať do 9. júla. Hagara vedie inštitút od apríla 2019, nový riaditeľ by ho mal nahradiť vo funkcii od októbra 2021.

Výmena prinesie nové impulzy

Ako ďalej povedal Hagara, doterajší čas strávený na pozícii riaditeľa IFP je adekvátny k tomu, čo si táto pozícia vyžaduje. „Osobne chcem hľadať nové výzvy a posúvať sa ešte ďalej. Takisto výmena na pozícii riaditeľa prinesie aj pre IFP novú energiu a impulzy, a to je pre IFP dôležité,“ pokračoval Hagara.

Je to podľa neho atraktívna pozícia pre ekonómov, blízko rozhodovania o verejných politikách a ich tvorby. V poslednom období sa IFP podieľal napríklad na tvorbe novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a dôchodkovej reformy, ktoré ešte čakajú na svoju finalizáciu.

Inštitút pod Hagarovým vedením pracoval aj na príprave plánu obnovy a rozšírenými prognózami ekonomického vývoja aj príjmov navigoval tvorbu rozpočtu.

Kvalitný ekonóm