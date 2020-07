Heger: Novelou rozpočtu sa dobíja kredit, opravujú sa chyby a pripravuje rezerva

Novela tohtoročného štátneho rozpočtu podľa ministra financií Eduarda Hegera konečne ukazuje pravdu. Uviedol to na pondelňajšej tlačovej konferencii s tým, už v čase vlaňajšieho schvaľovania rozpočtu bolo jasné, že rozpočtovaný deficit na úrovni 0,5 % hrubého domáceho produktu je nereálny. Nová vláda pritom podľa Hegera navyše našla poddimenzované rozpočty jednotlivých kapitol, rozpočtovo nekryté výdavky. Samostatnou kapitolou je koronakríza, ktorá taktiež výrazne zvyšuje tlak na rozpočet štátu.

„Nový rozpočet na tento rok by som prirovnal k dobitému kreditu. Dobíjame kredit do tohto zle postaveného rozpočtu z minulého roka na tento rok, opravujeme tieto chyby a pripravujeme rezervu na to, aby sme dokázali reagovať takmer na čokoľvek, čo nás v tomto roku môže postihnúť,“ uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii Heger. Pripomenul pritom, že štát v rozpočte pripravil zdroje na dofinancovanie zdravotníctva, sociálnej poisťovne, opatrenia na podporu ekonomiky a zároveň počítal aj s rezervou, aby sa v týchto turbulentných časoch nemusel rozpočet o niekoľko mesiacov upravovať znova. „Sme pripravení a budeme pripravení aj finančne,“ dodal.

Schodok rozpočtu výrazne stúpne

Tohtoročný rozpočet bude napokon počítať so schodkom až takmer 12 miliárd eur. Vyplýva to z minulý týždeň vládou schváleného návrhu novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2020, ktorý podľa ministerstva financií zohľadňuje negatívny vplyv pandémie, ale aj pôvodne nepokrytých výdavkov, na verejné financie. Novelizovaný rozpočet tak bude predpokladať až o 9,2 miliardy eur vyšší deficit oproti predchádzajúcou vládou schválenej sume 2,8 miliardy eur.

Celkové výdavky štátneho rozpočtu sa pritom v novele zvyšujú o takmer 7,8 miliardy eur, z čoho väčšinu v sume 4,9 miliardy eur tvoria výdavky priamo súvisiace s pandémiou nového koronavírusu. Ide najmä o pokrytie dodatočných výdavkov Sociálnej poisťovne, rezortu práce, výpadku zdravotného poistenia, či dodatočných potrieb ďalších štátnych úradov vplyvom pandémie. Ďalších 2,9 miliardy eur predstavujú výdavky na zabezpečenie rozpočtovo nekrytých titulov. Na strane príjmov sa zase zohľadňuje hotovostný výpadok daňových aj nedaňových príjmov vplyvom koronakrízy o 1,4 miliardy eur.