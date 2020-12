Schválený rozpočet je podľa Hegera bez „prikrášlení“, Fico hovorí o ceste do pekla

aktualizované 9. decembra 13:08

Po mnohých rokoch je tu podľa ministra financií Eduarda Hegera rozpočet, čo nemá podhodnocované výdavky a nadhodnocované príjmy a nemá žiadne prikrášľovania. Skonštatoval to v stredu na tlačovom brífingu po hlasovaní k „zákonu roka“. Predseda vlády SR Igor Matovič zároveň pripomenul, že podľa názorov viacerých odborníkov je to kvalitne vypracovaný rozpočet s položkami, ktoré nezavádzajú a sú pravdivé.

Ako skonštatoval Heger, schválili rozpočet pravdy, záchrany a zodpovednosti. Ľudia si totiž podľa neho zaslúžia pravdu. A napriek tomu, že krajinu čaká prepad príjmov rádovo o 2,2 mld. eur, štát podľa ministra pridáva niektorým rezortom. Takzvanými víťazmi aktuálne schváleného rozpočtu podľa Hegera sú sociálna oblasť, zdravotníctvo a vzdelávanie. V oblasti zdravotníctva je totiž potrebné v čase pandémie podať ľudom pomocú ruku a sociálna oblasť získa v budúcom roku o 350 mil. eur viac ako tento rok.

Nepripravené zdravotníctvo

Oblasť zdravotníctva je podľa ministra taktiež veľmi dôležitá v čase pandémie. Zdravotníctvo totiž nebolo pripravené zvládať pandémiu a museli dofinancovať sektor. Zároveň pridali na platbe za poistenca štátu, podporili aj modernizáciu a opravu zdravotníckych zariadení. Oblasť vzdelávania je podľa Hegera dlhodobo zanedbávaná. A ak chce Slovensko dobiehať vyspelé štáty, je potrebné investovať aj v tejto oblasti.

Zo schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 vyplýva, že celkové príjmy rozpočtu verejnej správy by v budúcom roku mali byť na úrovni približne 39,6 mld. eur a výdavky by mali tvoriť 46,7 mld. eur. Deficit verejných financií by mal byť na úrovni 7,41 % hrubého domáceho produktu (HDP), resp. viac ako 7 mld. eur.

Smer kritizuje rast dlhu

Schvaľovaniu rozpočtu v parlamente tradične predchádzala opozičná kritika. Bývalá vládna strana Smer-SD mu vyčíta výšku dlhu. Ako na stredajšom brífingu po hlasovaní reagoval predseda strany Smer-SD Robert Fico, na konci minulého roka ešte bol verejný dlh v rámci ich vlády na úrovni okolo 48 %. Na konci tohto roka by to mala byť už úroveň zhruba 60 %, pričom v roku 2023 je naplánovaných 70 %. „Tento rozpočet je cesta do pekla a nezávidím ďalšej vláde, čo príde po tejto partičke,“ povedal Fico. Proces rozpadu súčasnej vlády hodnotí Fico ako veľmi dynamický a možno už v budúcom roku budeme svedkami predčasných volieb.