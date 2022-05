Hlas-SD má nápad ako zvýšiť viaceré dávky a tiež by ľuďom z výplaty zostalo viac peňazí (video)

Strana Hlas-SD navrhuje mimoriadne zvýšiť životné minimum zo súčasných 218,06 eura na 255 eur. Išlo by o nárast o 17 percent.

Viac peňazí na výplatu

Podľa opozičnej strany by sa tým zvýšili viaceré sociálne dávky, ktoré sú na rast životného minima naviazané.

Ide napríklad o prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, dávky v hmotnej núdzi, či kompenzačné príspevky pre ťažko zdravotne postihnuté osoby.

Zároveň by sa od začiatku budúceho roka zvýšila nezdaniteľná časť základu dane, vďaka čomu by zamestnancom z výplaty zostalo viac peňazí.

Hlas-SD trvá na svojich požiadavkách, aby vláda pomohla aj tým skupinám ľudí, ktoré úplne obišla, teda 1,4 miliónu dôchodcov a 1,6 miliónu zamestnancov.

„Mimoriadna valorizácia životného minima by však ukončila mesiace trvajúce spory o tom, ako pomôcť rodinám s deťmi a ďalším ohrozeným skupinám. Je to jednoduché a prehľadné riešenie, na rozdiel od desiatok Matovičových tabuliek, koeficientov a výnimiek, ktorým nerozumie ani on sám,“ uviedol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini.