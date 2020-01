Hlavné americké akciové indexy mierne posilnili

Vďaka záverečnej vlne nákupov uzavreli hlavné americké akciové indexy štvrtkové obchodovanie s miernymi ziskmi po tom, ako počas väčšej časti dňa boli v mínuse.

Najviac posilnili akcie technologických firiem a bánk. Keďže Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súvislosti so šírením nového koronavírusu vyhlásila stav globálnej zdravotnej núdze, investori sa obávajú, že šírenie vírusu by mohlo viesť k utlmeniu svetovej ekonomiky. Zdalo sa však, že popoludní sa toto znepokojenie zmiernilo po tom, ako generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že organizácia nevydáva odporúčanie obmedzenia cestovania do Číny alebo obchodovania s touto krajinou.

Index menších firiem strácal

Index S&P 500 posilnil o 0,3 percenta na 3 283,66 bodu. Priemyselný index Dow Jones si pripísal 0,4 percenta a uzavrel na úrovni 28 859,44 bodu a technologický Nasdaq si prilepšil o 0,3 percenta na 9 298,93 bodu. Úvodný výpredaj sa týkal predovšetkým akcií menších spoločností a index Russell 2000 napokon uzavrel nižšie o 0,1 percenta na hodnote 1 648,22 bodu.

Vývoj na ázijských akciových trhoch bol v piatok zmiešaný. Hlavný japonský index Nikkei 225 posilnil o 1 percento na 23 205,18 bodu, hongkonský index Hang Seng však oslabil o 0,2 percenta a index juhokórejskej burzy Kospi klesol o 1,4 percenta. Na trhoch v Číne sa neobchodovalo.