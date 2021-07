Hlavnému britskému akciovému indexu ani libre sa nedarilo, stupňujú sa obavy z rastúceho počtu infikovaných

Hlavný londýnsky akciový index FTSE 100 si v úvode pondelkového obchodovania pohoršil o 140 bodov a kurz libry oproti doláru klesol na trojmesačné minimum.

Uvoľnenie protipandemických reštrikcií v Anglicku totiž nedokázalo zmierniť zväčšujúce sa obavy z pribúdania prípadov ochorenia COVID-19. Informuje o tom portál news.sky.com.

Britská mena klesla

Index FTSE 100 stratil dve percentá, pričom nadol ho zatlačilo najmä zlacnenie akcií firmy International Airlines Group (IAG), ktorá je majiteľom British Airways. Skupina IAG si odpísala až štyri percentá. Zároveň britská mena klesla tesne nad úroveň 1,37 libry za dolár.

„Bol veľký optimizmus v súvislosti s letným opätovným otvorením, ale keď sa pozeráme, ako počet infekcií delta variantom stúpa, časť tohto optimizmu sa vytráca,“ povedal Michael Hewson, analytik CMC Markets.

Britský experiment

„Svet bude pozorovať britský experiment s veľkým záujmom,“ skonštatoval Jim Reid z Deutsche Bank.

„Mohlo by to ukázať cestu naspäť k normálnemu stavu alebo by to mohlo byť varovaním dokonca aj vysoko zaočkovaným krajinám, že COVID bude stále problémom počas dosť dlhého obdobia,“ dodal.