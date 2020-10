Hospodársky rast krajiny je dôležitý, ekonomika však klesá

Tento rok slovenskú ekonomiku čaká veľký prepad. Viaceré prognózy naznačujú vývoj aj na budúci rok, avšak sú neisté, pretože nikto nevie, ako dlho potrvá druhá vlna koronakrízy. Ako na stredajšej online biznis konferencii Slovenskej sporiteľne #akonato povedal bývalý minister financií a prezident think tanku MESA10 Ivan Mikloš, najväčším problém je, že nevieme, kedy kríza skončí a s akým vplyvom.

Podľa Mikloša je potrebné, aby ekonomika krajiny rástla. Ľudia sa chcú mať lepšie a na to je potrebný rast ekonomiky. Ako doplnil štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek, hospodársky rast je nevyhnutný pre udržanie sociálneho zmieru medzi obyvateľstvom. „Ľudstvo je tlačené k tomu, aby rástlo,“ skonštatoval Klimek. Avšak ako doplnil analytik Financial Times James Shotter, najnovšie odhady hovoria o štvorpercentnom poklese svetovej ekonomiky na tento rok, pričom hrozí, že 90 mil. ľudí upadne do extrémnej chudoby. Prognózy majú podľa Klimeka obrovskú neznámu, a to dopad druhej vlny pandémie a to, ako sa ekonomiky budú vedieť s ňou vysporiadať.

Firmy môžu zbankrotovať

Čoraz viac sa hovorí o vplyve koronakrízy na podnikanie firiem. Avšak podľa generálneho riaditeľa Slovenskej sporiteľne Petra Krutila je potrebné rozlíšiť firmy, ktoré majú štrukturálny problém a problém cyklický. V súčasnosti fungujú rôzne podporné programy, no firmám sa znovu začnú podľa Krutila nabaľovať problémy, lebo odklady splátok úverov či odvodov boli len odložené a nie zrušené. Následne až potom sa podľa neho ukáže, ktoré firmy sú naozaj schopné a či dokážu prežiť. Krutil si nemyslí, že len kvôli koronakríze majú firmy problémy. Sú také, ktoré ich mali už predtým.

Problémom podľa Mikloša je, že po globálnej finančnej kríze sa trh neočistil a koronakríza existujúci problém len prehĺbila. Hrozí tak, že aj zdravé firmy pre zavedené opatrenia skrachujú, lebo musia mať zatvorené prevádzky. Opatrenia vlády na zmiernenie dopadov krízy však podľa Klimeka pomáhajú. Avšak Mikloš si myslí, že Slovensko mohlo pomoc urobiť aj rýchlejšie a aj vo väčšom rozsahu. Nie je isté, ako dlho bude kríza trvať. „Ale keďže je neistota, tak optimistické závery nemožno vyvodzovať,“ skonštatoval Mikloš.

Spotreba je dôležitá

V ekonomike je dôležitá spotreba domácností. Čo sa týka bežných ľudí, tak najúčinnejšia pomoc pre nich je podľa Krutila odklad splátok. Tá podľa neho mesačne naliala pomoc do domácností vo výške približne 100 mil. eur. „Ja len chcem veriť, že peniaze boli minuté zmysluplne a nie na ďalšie zadlžovanie,“ povedal Krutil. Niektorí si totiž podľa neho brali odklad aj vtedy, keď to nevyhnutne nepotrebovali.