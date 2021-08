Hypotéka alebo prenájom? Pri rozhodovaní sa treba zvážiť všetky možnosti

Pri rozhodovaní sa medzi prenájmom a hypotékou by si klient mal vybrať vždy tú možnosť, ktorá najlepšie vyhovuje jeho osobným alebo rodinným potrebám. Ako ďalej uviedla analytička Finančného kompasu Iveta Hudáková, úrokové sadzby hypoték sú v súčasnosti veľmi nízke a aj napriek narastajúcim cenám sa kúpa nehnuteľnosti väčšinou vyplatí.

Nájom vyšší ako splátka hypotéky

Mesačný nájom by človeka vo väčšine prípadov vyšiel podľa Hudákovej drahšie ako splátka hypotéky. No sú ľudia, ktorých príjem nepostačuje na schválenie hypotekárneho úveru a musia platiť prenájom.

„Pri podnájme človek platí všetky peniaze majiteľovi bytu, pri úvere hneď investuje do vlastnej nehnuteľnosti, ktorú môže neskôr aj speňažiť,“ konštatuje Hudáková. Na druhej strane, vlastniť nehnuteľnosť nesie so sebou aj mnohé náklady a povinnosti ako nájom a splátky úveru. S vlastníctvom nehnuteľnosti sú spojené aj ďalšie výdavky, ako opravy, či rekonštrukcie, kým pri podnájme nie.

Nedostatok nehnuteľností na prenájom vedie k tomu, že priemerná výška nájmu je na Slovensku stále pomerne vysoká. „Priemerná výška podnájmu napríklad v Bratislave je 850 eur mesačne,“ pokračuje Hudáková. Výška podnájmu sa odvíja aj od lokality a veľkosti prenajatého bytu či domu. Pri takejto vysokej sume veľa ľudí, pochopiteľne, uvažuje podľa nej skôr o tom, že si zoberie hypotéku a začne splácať vlastné bývanie.

Zvýšenie dostupnosti nájomného bývania

Podiel nájomných bytov je na Slovensku podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka veľmi nízky. „Pri veľkej časti postkomunistických krajín vidíme vysoký podiel bytov a domov vo svojom vlastníctve, čo je pozostatok z minulej doby, kedy sa byty dostávali či po páde režimu dali za lacno odkupovať,“ povedal Horňák.

Zvýšenie dostupnosti nájomného bývania, či už trhového alebo regulovaného, umožní podľa neho osamostatnenie sa mladých ľudí. Na Slovensku dosahuje podľa analytika podiel nájomných bytov osem percent, regulované nájomné len 1,4 percenta.

Ak by sme v počte nájomných bytov na obyvateľa chceli do roku 2030 dobehnúť priemer EÚ, museli by sme podľa spoločnosti FinGo.sk ročne postaviť približne 20-tisíc bytov. Dôležitosť nájomného bývania je jednoznačná, nakoľko výdavky na bývanie nadmerne zaťažujú rozpočty mnohých slovenských domácností, dodáva spoločnosť. Ide o vysoké nájomné, ale aj poplatky spojené s užívaním bytov, teda za elektrinu, plyn, vodné a stočné či náklady na správu a údržbu.

Regulované nájomné v Bratislave podľa spoločnosti FinGo.sk vyjde v priemernom 2-izbovom byte do 100 eur, v komerčnom nájme niekoľkonásobne viac.