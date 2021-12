Inflácia dosiahla sedemnásťročné maximum, analytici očakávajú jej zrýchľovanie aj v ďalšom období

Inflácia by mala podľa analytikov pozvoľna zrýchľovať aj v nasledujúcich mesiacoch. V novembri celkový rast cien tovarov a služieb zrýchlil na 5,6 percenta. Ide o sedemnásťročné maximum, teda od decembra 2004. Miera inflácie ku koncu roka nabrala rýchlosť. V januári pritom dosahovala úroveň 0,7 percenta.

Pod rast novembrovej inflácie sa podpísali podľa analytičky 365.bank Jany Glasovej hlavne drahšie potraviny, v rámci nich hlavne pečivo, obilniny, mlieko a syry. Okrem nich ťahali infláciu smerom nahor aj vyššie ceny za bývanie, konkrétne vyššie ceny stavebných materiálov.

Infláciu už niekoľko mesiacov ťahá nahor drahá ropa, čo sa pretavuje do vyšších cien pohonných látok, nákladov na prepravu a v konečnom dôsledku do cien všetkých ostatných tovarov či služieb.

Infláciu ženú tradičné faktory

Inflácia je poháňaná podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka tradičnými faktormi, ktorých význam sa v závere roka ešte zvýrazňuje, kde najmä v prípade stavebných materiálov je možné pozorovať vysoký globálny dopyt spojený s problémami v dodávateľských reťazcoch, čo tlačí na ich ceny.

„Vyššie ceny energií sa budú prejavovať aj v cenovkách pre spotrebiteľov, najmä v oblasti priemyselných tovarov,“ konštatuje Horňák. Vrchol inflácie predpokladá začiatkom budúceho roka.

K zrýchleniu medziročnej inflácie by čoraz viac mali podľa analytik UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka prispievať ceny potravín, a to ako pod vplyvom bázického efektu, tak aj pod tlakom rastúcich cien agrokomodít na svetových trhoch. „Svoje maximum by inflácia mohla dosiahnuť v úvode budúceho roka, a to blízko úrovne sedem percent,“ myslí si analytik.

Potraviny by mohli ešte viac zdražieť

Analytička Wood & Company Eva Sadovská očakáva celoročnú infláciu pre tento rok na úrovni okolo troch percent, pričom túto hodnotu odhadujú aj ostatní analytici. Sadovská predpokladá, že tempo zdražovania v decembri ešte zrýchli v prípade potravín a nealkoholických nápojov, a to na zhruba päť percent.

„V prvom štvrťroku 2022 by dokonca inflácia potravín mohla byť ešte vyššia, na úrovni presahujúcej šesť percent,“ uviedla Sadovská.