Inflácia je vysoká a jej rast sa v budúcom roku spomalí, neznamená to však podľa Kažimíra pokles cien

Súčasný nárast inflácie vníma Národná banka Slovenska (NBS) do veľkej miery ako prechodný jav s tým, že v budúcom roku príde inflačné ochladenie a rast sa spomalí.

„Čo však neznamená, že ceny začnú klesať. Našou prvoradou úlohou je dozerať na zdravý a stabilný rast cien na horizonte viacerých rokov. Reagovať na mesačné výkyvy nie je našim poslaním. Čo nás však trápi a zaujíma je to, čo bude ďalej,“ uviedol v komentári guvernér NBS Peter Kažimír.

Pandémia popretŕhala siete

Veľké globálne firmy desaťročia presúvali výrobu do krajín s lacnejšou pracovnou silou, s dynamicky rastúcimi ekonomikami a výhodným regionálnym umiestením. Bez toho by podľa Kažimíra dnes množstvo elektroniky, oblečenia, či áut stálo viac. Lietadlá, tankery a nákladné lode denno-denne presúvali tovary, komodity a súčiastky po celom svete.

„A potom prišla pandémia. Popretŕhala dodávateľsko – odberateľské siete ako krehkú pavučinu a bude chvíľu trvať, kým sa tieto siete obnovia. Budúci rok sa javí ako dobrý kandidát,“ pokračoval Kažimír.

Veľká chuť ľudí cestovať či nakupovať

To však podľa neho nič nemení na rýchlorastúcich cenách energií, tovarov a služieb. „Zvaľovať to všetko na zničenú pavučinu by však nebolo fér,“ myslí si Kažimír.

Dôležitým spoluhráčom je podľa neho veľmi svižné a silné ekonomické oživenie spojené s veľkou chuťou ľudí nakupovať, cestovať a potrebou firiem vyrábať a dobiehať zameškané. Výsledkom je inflácia, akú sme tu nevideli aj viac ako desať rokov, v niektorých častiach sveta aj 30 rokov.

Neznámych je viac

„Ak by sa začala presúvať výroba komponentov, resp. jej časť do krajín bližšie k finálnej továrni, no kde je drahšie – tzv. onshoring, môže to mať vplyv na výslednú cenu,“ myslí si Kažimír. Neznámych je však podľa neho viac. Jedna z najzásadnejších sú klimatické zmeny.

„Nedávne prívalové dažde v kanadskej Britskej Kolumbii odrezali prístav vo Vancouveri od sveta a ochromili námornú, vlakovú a cestnú dopravu. Klimatické zmeny tu sú a ich vplyv bude čoraz citeľnejší a my potrebujeme urobiť všetko preto, aby sme sa vedeli čo najlepšie adaptovať. Vrátane pochopenia vplyvov na infláciu,“ dodal Kažimír.