Inflácia má okrem negatívnych vplyvov aj niektoré pozitívne. Budú tu víťazi aj porazení, hovorí Dvořáček

aktualizované 28. novembra, 11:49

Finančnú stabilitu na Slovensku aktuálne ovplyvňuje predovšetkým inflácia a s ňou spojený rast úrokových sadzieb. Tá je aj ústrednou témou novembrovej správy o finančnej stabilite, o ktorej na pondelkovej tlačovej konferencii informoval výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability v Národnej banke Slovenska (NBS) Vladimír Dvořáček. Ako zdôraznil, je to komplexný fenomén, ktorý ovplyvňuje naše životy.

Tri fenomény

„Infláciu v takej podobe, ako ju máme dnes, sme tu nemali vyše 20 rokov, preto sú s tým spojené isté obavy na strane podnikov a domácností,“ pokračoval Dvořáček s tým, že okrem negatívnych vplyvov má aj niektoré pozitívne dopady.

Vymenoval pritom tri základné fenomény, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú finančnú stabilitu na Slovensku. Prvým je zhoršenie finančnej situácie časti podnikov a domácností, čo bude podľa neho viesť k zhoršeniu splácania úverov v bankách.

Úvery na bývanie

Druhý súvisí s úvermi na bývanie, ktoré na Slovensku dlhodobo nadmerne rástli.

„Tento trend sa zatavil, trend sa obracia,“ skonštatoval Dvořáček.

Ako zároveň doplnil, tento jav hodnotia z pohľadu finančnej stability ako pozitívny, keďže vplýva na cenu nehnuteľností. Tretím fenoménom je otázka likvidity bánk a ceny financovania bánk, kde taktiež prichádza k novému vývoju, ktorý NBS pozorne sleduje.

Vplyv je heterogénny

Čo sa týka dopadu inflácie na podniky a domácnosti, vážnejší a prudší vplyv je v prvej skupine. Nesúvisí to iba s infláciou, ale s celkovým rastom cien vstupov. Spoločnosti majú rozdielnu schopnosť sa s touto situáciou vysporiadať a preniesť zvýšené náklady do tržieb, teda na svojich zákazníkov, a najmä vysoko zadlžené firmy budú v ťažšej situácii.

„Tu vidíme problém, ale nie u všetkých, vplyv je heterogénny, budú tu víťazi aj porazení,” zhodnotil Dvořáček.

Čo sa týka domácností, tu eviduje NBS zatiaľ miernejší vplyv. Označila ho za pozvoľnejší a rovnomernejší. Dôležitý je v tejto oblasti najmä pozitívny vývoj na trhu práce, a to, že nestúpa nezamestnanosť.

„Aj tu budeme mať dve skupiny, tá, kde sa cash flow zlepší a kde sa zhorší. Domácnosti na hrane by si mali viac ako doteraz strážiť rodinné rozpočty, hlavne tie, ktoré splácajú úvery,” uviedol Dvořáček.

Sektor je stabilný

Čo sa týka aktuálnej situácie bánk na Slovensku, dlhodobo rastúci trend vkladov sa zastavil. Jednak sa skončilo obdobie koronakrízy, keď domácnosti menej míňali, prevládli obavy z inflácie a zároveň stúpajú výdavky. Banky tak nemôžu počítať s takou výškou vkladov ako v minulosti, podľa NBS však nemajú likvidné problémy a môžu pokračovať v úverovaní. Pomer úverov k depozitom však pod dlhých rokoch presiahol 100 %.

Ako zhrnul riaditeľ odboru finančnej stability NBS Marek Ličák, inflácia bude veľkou výzvou pre finančnú stabilitu, zatiaľ to však celý sektor zvláda dobre.

„Vidíme zmeny, ale vidíme zároveň to, že sektor je stabilný. Čo sa týka inflácie, časť domácností bude dotknutá, ale stabilita by nemala byť ohrozená. Trošku väčší dopad očakávame pri podnikoch, ale nemalo to by výraznejšie zasiahnuť bankový sektor,“ uzavrel.