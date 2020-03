Investor by mal na dane myslieť vopred ešte pri výbere investície. Možností, ako minimalizovať vplyv daní na výnos dosiahnutý pri investovaní, je viacero. V zákone o dani z príjmov sú to v zásade tri spôsoby, ako na to. Prvým spôsobom je podľa produktového a marketingového špecialistu v Across Private Investments Igora Gogoľa započítavanie ziskov a strát dosiahnutých pri investovaní, ďalším je zníženie daňového základu a tretím spôsobom je oslobodenie od dane z príjmu.

Prvá možnosť hovorí, že ak investovanie do cenných papierov nedopadlo najlepšie, môže si klient straty započítať oproti iným dosiahnutým výnosom a znížiť si tak daňový základ. V prípade druhého spôsobu zákon dáva dodatočnú možnosť znížiť si daňový základ o 500 eur. Najefektívnejšou možnosťou je podľa Gogoľa oslobodenie od dane z príjmu. Výnosy z investovania do nástrojov, akými sú napríklad ETF fondy, dlhopisy, investičné certifikáty, prípadne zmenky, ktoré sa klient rozhodne predať inému investorovi na burze po roku od ich nadobudnutia a zároveň minimálne po roku od ich prijatia na burzu, sú oslobodené od platenia daní v plnej výške.

Legitímne možnosti

Využívanie uvedených možností nie je podľa Gogoľa vyhýbanie sa daňovej povinnosti, ale legitímna možnosť, ktorú by mal využiť každý uvedomelý investor. „Z možnosti sa však pri veľkých investíciách stáva povinnosť. Pretože ak spočítame daň z príjmu 19 % až 25 % a zdravotné odvody vo výške 14 %, zistíme, že v niektorých prípadoch „štát odsekne“ z nášho výnosu až 40 %, čo je veľa,“ konštatuje Gogoľ.

Investor má dve možnosti. Alebo bude na zdaňovanie myslieť na konci investovania v rámci daňového priznania a v spolupráci s daňovými poradcami, alebo už pri výbere investícií. Gogoľ však odporúča myslieť na dane ešte pri samotnom výbere investície. „Ak aj mal klient v portfóliu cenný papier, kde vznikla daňová povinnosť, upozorníme ho na to a vysvetlíme, ako správne postupovať pri daňovom priznaní,“ dodal Gogoľ.