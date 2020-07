Ivan Mikloš: Slovensko potrebuje reformy a nielen nové nemocnice a vodovody

Najväčšou výzvou pre Slovensko a vládu Igora Matoviča bude po schválení fondu obnovy európskymi lídrami investovať dodatočné prostriedky do reforiem, ktoré prinesú vysoký a udržateľný rast. Významnú časť zdrojov totiž budeme mať k dispozícii aj z pôžičiek, ktoré by mal pomôcť práve budúci udržateľný rast splácať. Uviedol to pre agentúru SITA bývalý minister financií Ivan Mikloš s tým, že je však otázne, či súčasná vláda má skutočnú víziu toho, čo Slovensko na dosiahnutie tohto cieľa skutočne potrebuje.

„Nie som si však istý, či si je premiér dostatočne vedomý, o aké reformy bude musieť ísť, pretože zatiaľ ho počujem hovoriť len o výstavbe nemocníc, vodovodov a kanalizácie a podobne,“ uviedol Mikloš pre agentúru SITA s tým, že hlavnou výzvou nebude peniaze, ktoré dostaneme k dispozícii minúť, ale s ich pomocou zmeniť Slovensko na modernú, konkurencieschopnú krajinu s ekonomikou ťahanou inováciami.

Úspech pre Slovensko aj EÚ

Samotný výsledok samitu lídrov Európskej únie, ktorý sa v utorok skončil dohodou na fonde pomoci ako aj na viacročnom rozpočte, je pritom podľa Mikloša úspechom tak pre Slovensko, ako aj pre celú úniu. „Dohoda sa nerodila ľahko, ale myslím si, že je dobrým kompromisom,“ tvrdí. Pre Slovensko je podľa neho veľmi dobré, že sa v porovnaní s pôvodným návrhom náš podiel po úpravách kritérií zvýšil o niekoľko stoviek miliónov. Zároveň sa však zvýšil aj podiel pôžičiek na úkor grantov, čo podľa Mikloša ešte zvyšuje dôležitosť toho, aby boli tieto peniaze investované do reforiem podporujúcich vysoký a udržateľný rast.