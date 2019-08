Japonsko je najväčším vlastníkom amerických dlhopisov, predbehlo Čínu

Japonsko v júni predbehlo Čínu v hodnote amerických dlhopisov, ktoré vlastní, a teraz je majiteľom štátnych cenných papierov USA za 1,12 bil. USD. Čína vlastní americké dlhopisy v sume 1,11 bil. USD.

Japonsko od mája do júna kúpilo dlhopisy USA za 21 mld. USD, Čína iba za 2 mld. USD. Informuje o tom portál cnbc.com s odvolaním sa na údaje amerického ministerstva financií.

Čína v súčasnosti menej agresívne nakupuje americké dlhopisy. Účastníci trhu špekulovali o tom, či jedným z krokov, ktoré by Peking mohol podniknúť v rámci obchodnej vojny s Washingtonom, by mohlo byť zmenšenie objemu amerických cenných papierov, ktoré vlastní. Podľa obchodníkov sa však neobjavili náznaky, že by to Čína robila.