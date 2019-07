Je dôležité vytvárať si finančnú rezervu a myslieť na budúcnosť už v rannom veku

Najdôležitejšie je vytvoriť si na odkladanie samostatný produkt, ktorý bude na to určený, čiže nemať peniaze na bežnom účte alebo doma v ponožke, kde sú ľahko dostupné.

Odborníci na financie, ale aj psychológovia, stále častejšie hovoria o potrebe naučiť sa vytvárať si finančnú rezervu a myslieť na budúcnosť. Deťom sa rodičia snažia dať to najlepšie. Chcú pre nich lepšiu budúcnosť, než do akej prišli oni. A to je podľa Finančnej hitparády dôvod, prečo im začínajú sporiť.

Psychologička Jana Slovíková z Linky detskej istoty dokonca radí, že je ideálne, keď sa naučia sporiť už deti. Ak si osvoja tento návyk v rannom veku, v dospelosti ho budú považovať za úplne prirodzený.

Motivácia je dôležitá

Naučiť deti neminúť hneď všetky peniaze, ktoré dostanú, môže byť náročné. „Dieťa sa prirodzene učí pozorovaním, sleduje a vníma dianie okolo seba, následne ho napodobňuje. Najbližším vzorom pre dieťa sú jeho rodičia, preto aj v otázke sporenia je veľmi dôležitý práve ich prístup k financiám,“ uviedla Slovíková. Najdôležitejšia je podľa nej motivácia. Ak dieťa niečo veľmi chce, môže si to kúpiť, ale iba ak vydrží určitú dobu sporiť.

Jedna vec je naučiť dieťa šetriť, druhá rovnako dôležitá, je myslieť na jeho budúcnosť už odmalička. Čím je dieťa staršie, výdavky s ním spojené sú vyššie. „Dôležité je pripraviť sa na tie najväčšie výdavky dieťaťa ako štúdium alebo peniaze na ‚štart do života‘. Ideálne je dieťaťu odkladať peniaze hneď od jeho narodenia na mesačnej báze,“ povedal partner spoločnosti Tower Finance Ondrej Broska.

Možnosti sú rôzne

Ak sa využije vhodný produkt, ktorý peniaze aj zhodnotí, po dovŕšení dospelosti bude mať dieťa podľa Brosku pripravenú dostatočnú sumu na svoj začiatok. Medzi najčastejšie spôsoby uloženia peňazí donedávna patrili podľa Finančnej hitparády vkladné knižky, zlaté šperky či životné poistenie. Avšak vkladné knižky sa pri súčasných úrokových sadzbách dostávajú na okraj záujmu dlhodobých sporiteľov.

„Deťom už od narodenia môžu napríklad rodičia vkladať financie na účet stavebného sporenia. Tieto prostriedky sa dieťaťu zhodnocujú o úrok a štátnu prémiu až do jeho osemnástich rokov,“ konštatoval riaditeľ odbytu z Prvej stavebnej sporiteľne Kamil Timura. Avšak ako upozornila Finančná hitparáda, so sporením sú spojené aj poplatky, preto sporiť veľmi nízke sumy sa neoplatí. „Najdôležitejšie je vytvoriť si na odkladanie samostatný produkt, ktorý bude na to určený, čiže nemať peniaze na bežnom účte alebo doma v ponožke, kde sú ľahko dostupné,“ uviedol Broska.

Stanovte si cieľ

Aj keď každý rodič chce dať svojim deťom všetko, je potrebné si uvedomiť, že v prvom rade treba finančne zabezpečiť seba. Ak sa dostane do finančných problémov rodič, postihne to aj deti. „Ak sa chce človek naučiť sporiť, dôležitá je určitá stratégia či plán, teda ako často, akú sumu a kam si ju bude odkladať. Z psychologického hľadiska je dôležitá správna motivácia, nápomocným môže byť napríklad stanovenie si cieľa – vopred si určiť, na čo nasporenú sumu použijete,“ uviedla psychologička Slovíková.