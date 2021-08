Fond kvalifikovaných investorov J&T Investments dokončil investíciu do holdingu J&T Capital partners. Získava tak nepriamu angažovanosť na spoločných projektoch investorského tandemu Tkáč & Křetínský.

Nedávno založený holding, do ktorého Patrik Tkáč plánuje skonsolidovať všetky svoje podiely v spoločných projektoch s Danielom Křetínským, v tejto chvíli už vlastní približne 44 % podiel spoločnosti Energetický a průmyslový holding.

Zásadný míľnik pre skupinu

„Rozhodnutie umožniť investorom J&T Investments podieľať sa na najsilnejšom a najhodnotnejšom partnerstve, ktoré sa nám za viac ako 25 rokov podnikania podarilo vybudovať a ktoré svojím záberom už dávno prerástlo hranice Česka a Slovenska, je pre skupinu zásadným míľnikom. J&T Investments sa týmto krokom stáva hlavným fondom, ktorý investuje a zhodnocuje majetok rodiny J&T i našich klientov,“ komentoval investíciu Patrik Tkáč s tým, že ambíciou je vybudovať z neho jeden z najväčších fondov v Európe.

Fond investoval do tzv. investorskej triedy investičných akcií jednoúčelového fondu J&T Alliance, ktorej nastavenia na jednej strane obmedzuje maximálny dosiahnuteľný výnos na úrovni 10 % p. a., na strane druhej však poskytuje fondu čiastočnú ochranu pred stratou. Tá je krytá majetkom predstavovaným tzv. akcionárskou triedou investičných akcií, ktoré vlastní skupina J&T. Pomer investorskej a akcionárskej triedy akcií v súčasnosti chráni J&T Investments proti prepadu hodnoty fondu J&T Alliance až do výšky 20 %.

Výborný základa vyváženého portfólia

„Investícia do J&T Alliance by mala dlhodobo tvoriť podstatnú časť portfólia fondu J&T Investments. Veríme, že štruktúra, ktorú sa nám podarilo vytvoriť, je výborným základom vyváženého portfólia, ktoré má za cieľ zhodnocovať dlhodobý rodinný majetok,“ vysvetlil investičný riaditeľ J&T Finance group SE a člen investičného výboru J&T Investments Adam Tomis.

Fond J&T Investments k 31. marcu tohto roka vlastnil aktíva vo výške zhruba 160 miliónov eur. Popri čerstvo dokončenej investícii do J&T Capital partners jeho portfólio tvoria aj investície do logistických areálov v Pardubiciach a na Morave, minoritný podiel v online supermarkete Rohlík.cz alebo investícia do slovenského maloobchodného reťazca Terno.