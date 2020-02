Kamenický: Výdavkové limity môžu napriek aktuálnym návrhom vydržať

Prijatie premiérom avizovaných sociálnych opatrení krátko pred voľbami by podľa ministra financií Ladislava Kamenického nemuselo znamenať pochovanie vládou schválených výdavkových limitov a teda aj rozpočtových plánov na tento rok. Vyhlásil to pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu, ktorý má práve o návrhu na zdvojnásobenie prídavku na dieťa a zavedení trinásteho dôchodku rozhodovať. Koaličná SNS zároveň prišla s nápadom zrušiť diaľničné známky pre fyzické a právnické osoby. Dopady týchto opatrení na rozpočet by boli v stovkách miliónov eur.

Minister financií Ladislav Kamenický zároveň tvrdí, že jeho úlohou v kabinete je nájsť na takéto opatrenia v rozpočte prostriedky. „Jedna z možností je aj viazanie výdavkov naprieč kapitolami. Ak by sme zaviazali všetky výdavky, o ktorých sa bavíme, tak v tom prípade výdavkový strop zostane taký, aký je,“ povedal pred stredajším rokovaním vlády s tým, že možností, ako zabezpečiť financovanie týchto opatrení, momentálne na rezorte financií preberajú viacero. „Bavíme sa s mojimi tímami a na základe toho budeme potom reagovať,“ dodal.

Rozpočtová rada upozorňuje na výrazne vyšší schodok

Vláda pritom iba pred niekoľkými týždňami schválila takzvaný korekčný mechanizmus, ktorý pre zhoršenie hospodárenia verejnej správy v roku 2018 limituje výdavky verejných financií na tento rok na úrovni parlamentom schváleného rozpočtu. Vláda by tak mala zabezpečiť, aby deficit verejných financií tento rok neprekročil úroveň 0,49 % hrubého domáceho produktu a rozpočet sa tak opäť nasmeroval na cestu k vyrovnanej bilancii. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť však už v januári tohto roku upozornila, že bez prijatia kompenzačných opatrení môže schodok verejných financií v tomto roku namiesto spomínaných 0,49 % dosiahnuť až takmer 1,8 % výkonu ekonomiky, a to ešte bez započítania posledne spomínaných opatrení.

Podľa predsedu vlády Petra Pellegriniho by sa mal prídavok na deti od začiatku budúceho roka zvýšiť z 24,90 eura na 50 eur a trináste dôchodky by sa mali penzistom prvýkrát vyplácať už v decembri tohto roka. Ako uviedol pri predstavení návrhov, znamenalo by to 300 eur navyše na prídavkoch na deti na každé jedno dieťa. Zvýšenie prídavkov na deti si podľa premiéra vyžiada približne 300 miliónov eur ročne a zavedenie trinástych dôchodkov zhruba 500 miliónov eur ročne, z ktorých treba odpočítať 160 miliónov eur, ktoré sa už vyplácajú na vianočné príspevky.

Návrhy by mal prerokovať parlament ešte do volieb

Strana Smer-SD chce následne iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej by poslanci tieto návrhy schválili v skrátenom legislatívnom konaní. O zámere zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu sú podľa Pellegriniho informovaní obaja koaliční partneri. Predseda SNS Andrej Danko sa v reakcii na návrhy Smeru-SD vyjadril, že schôdzu podporí. Pridal však vlastný návrh na zrušenie diaľničných známok pre fyzické a právnické osoby. Opačný postoj však zaujala tretia koaličná strana Most-Híd, ktorá podľa predsedu Bélu Bugára zvolanie mimoriadnej schôdze nepodporí. Z predložených návrhov totiž podľa neho začína „cítiť populizmus u koaličných partnerov“.