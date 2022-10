Kažimír: Riziko recesie v eurozóne je čoraz väčšie, neistota a volatilita na finančných trhoch s nami ostáva

Keďže inflačné riziká nielenže pretrvávajú, ale sa aj prehlbujú, bolo nevyhnutné razantne pokračovať vo zvyšovaní základných úrokových sadzieb aj v októbri. Takto okomentoval štvrtkové menovopolitické rokovanie Rady guvernérov guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

Napriek očakávanému spomaleniu rastu cien v nasledujúcich dvoch rokoch totiž hrozí, že inflácia ostane nad stanoveným cieľom.

Neistota ostáva

„Jednoduché to nebude, riziko recesie v eurozóne je čoraz väčšie, neistota a volatilita na finančných trhoch s nami ostáva. Trh práce síce zatiaľ ostáva odolný, čo je dobrou správou, no uvidíme, ako dlho to vydrží,“ pokračoval Kažimír.

Problémom podľa neho je, že inflačné riziká sa rozširujú a udomácňujú.

„Zatiaľ čo dnes je rast cien ťahaný predovšetkým cenami energií a potravín, postupne sa k nim pridávajú ďalšie a ďalšie položky. Riziká pre infláciu sú jednoznačne smerom nahor a nie sú zanedbateľné,“ zdôraznil.

Rizikom je aj fiškálna politika

Na zoznam rizík sa pritom pomaly ale isto dostáva aj fiškálna politika. Kompenzačné opatrenia zo strany vlád zmierňujúce negatívne vplyvy na domácnosti a podnikateľský sektor sú podľa guvernéra NBS namieste a sú nenahraditeľné. Upozornil však, že musia byť šité na mieru, cielené a dočasné.

„Problémom je, že sa tak nedeje. Paušálne riešenia v sebe nesú nemalé riziká pre infláciu. Uvidíme,“ skonštatoval.