KDH požaduje od vlády skoršiu valorizáciu dôchodkov. Ľudia potrebujú peniaze teraz, odkazuje

Vláda podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) musí urýchlene zmeniť stredajší vzorec k valorizácii dôchodkov tak, aby pružne reagoval na strmé výkyvy v cenách. To umožní upraviť dôchodky aj počas roka a zabrániť tak existenčnému ohrozeniu.

Ako v tlačovej správe uviedol ekonomický expert a člen vedenia KDH Jozef Hajko, kľúčová je systémová, nie nárazová pomoc. Upozorňuje na to, že seniorom hrozí na jeseň vážny problém, lebo súčasný inflačný vzorec im dôchodky zvýši až o pol roka.

Dávky s polročným oneskorením

Úprava valorizačného vzorca by sa mohla podľa KDH uskutočniť ešte na jeseň tohto roka a nečakalo by sa na zvyšovanie dôchodkov až do Silvestra. Dnes sa penzie zvyšujú podľa vzorca, ktorý zohľadňuje dôchodcovskú infláciu.

Problémom podľa kresťanských demokratov je, že dávky na infláciu reagujú s polročným oneskorením. Rekordný nárast cien, ktorý sme zaznamenali za prvých šesť mesiacov tohto roka, sa prejaví na úprave dôchodkov až od januára 2023.

Potreba peňazí teraz

„To však bude neskoro, lebo dôchodcovia potrebujú peniaze teraz, keď platia nebývalo vysoké účty a kupujú drahé potraviny. Navyše stále nie je zrejmé, ako stúpnu náklady od začiatku budúceho roka, lebo regulované ceny energií stále nepoznáme, a je možné, že elektrina, zemný plyn či vykurovanie budú drahšie o desiatky percent,“ tvrdí Hajko. Zdroje na kompenzovanie vysokých cien dôchodcom má vláda podľa KDH vo zvýšenom výbere daní.

Dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia o 11,8 percenta. Ide o percento medziročnej inflácie za domácnosti dôchodcov za prvý polrok tohto roka, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Priemerná starobná penzia, ktorá aktuálne dosahuje 516 eur, tak od budúceho roka stúpne o viac ako 60 eur. Bude to historicky najvyšší nárast penzií.