Klienti by mali venovať zvýšenú pozornosť PZP a ponuky si každoročne porovnávať

Každý rok pred výročným dňom zmluvy by si mal každý majiteľ auta porovnať ponuky poisťovní a zistiť aktuálne ceny povinného zmluvného poistenia (PZP) jednotlivých poisťovní. Poistenie sa totiž automaticky predĺži, ak zmluvu klient nevypovie a nie vždy platí, že pokračovanie je výhodné. Ľudia podľa odborníkov nevenujú zákonnému poisteniu zvýšenú pozornosť. Kúpia si auto, uzatvoria poistku, každý rok zaplatia šek od poisťovne a kým sa im nestane poistná udalosť, či nekúpia nové auto, svoju poistku neriešia.

Ako uviedla analytička Finančného kompasu Iveta Hudáková, povinné zmluvné poistenie si väčšina ľudí vyberá podľa ceny. Poisťovne totiž určujú výšku poistného na základe špecifickej kombinácie viacerých kritérií. Ušetriť na poistnom sa dá aj prostredníctvom zliav a bonusov PZP, ktoré poisťovne ponúkajú. Poisťovne majú väčší záujem o držiteľov motorových vozidiel v strednom veku s dlhoročnými skúsenosťami v riadení motorového vozidla s bezškodovým priebehom. Mali by tiež pochádzať z malých miest a vlastniť motorové vozidlo s malým objemom valcov a nízkym výkonom. Dôležité je však podľa Hudákovej ponuky porovnávať.

Trh je zdeformovaný

Slovenský trh povinného zmluvného poistenia je podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika dlhé roky cenovo zdeformovaný a najmä nespravodlivý. Na Slovensku sa uplatňujú iba bonusy, zatiaľ čo malusy ako postih za rizikové správanie a spôsobené škody sa prakticky neuplatňuje. Dôvodom je podľa neho vysoká konkurencia a vstup viacerých nových poisťovní na trh, ktoré vždy prichádzali s dumpingovými cenami. Keďže Slováci sú pri poistení mimoriadne cenovo senzitívni, výsledkom bolo, že poisťovne uplatňovali výlučne bonusy, avšak nechceli kvôli malusu riskovať stratu klienta. Zmeny v tejto oblasti prichádzajú len postupne.

Ak by na Slovensku fungoval bonusový aj malusový systém, viedlo by to podľa Búlika k lepšej vypočítateľnosti prostredia. Dôsledne uplatňované malusy aj bonusy by podľa neho viedli k cenovému nárastu priemerného poistenia, čo by poisťovniam pomohlo riešiť dnešný alarmujúci stav. Počet škôd a priemerná škoda na škodovú udalosť totiž dlhodobo rok čo rok rastú, čo znamená, že priestor pre uplatňovanie malusov existuje. „Viem si predstaviť, že plošné uplatňovanie malusov by malo aj výchovný efekt,“ skonštatoval Búlik.

Je možné ušetriť

Pravidelná kontrola zmlúv je podľa riaditeľa pre neživotné poistenie vo FinGO.sk Štefana Fajnora dôležitá. Pri kontrole PZP je možné ušetriť aj desiatky eur alebo za tú istú sumu získať viac. Mnohé poisťovne dávajú podľa neho vyššie zľavy svojim klientom na prvý rok poistenia a po roku im poistné buď zvýšia alebo zachovajú výšku poistného, aj keď nový klient s rovnakými parametrami by u nich mohol mať nižšie poistné kvôli aktuálnym zľavám. Poisťovne aj v rámci PZP rozširujú svoje služby, rozsah krytia, pripoistení či asistenčné služby. „Preto by bola škoda, keby ste si platili starú poistku a prišli tak o výhodnejšie podmienky,“ povedal Fajnor.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu motorových a prípojných vozidiel má povinnosť uzavrieť každý držiteľ alebo majiteľ vozidla. Poistenie sa uzatvára zvyčajne na jeden rok. Desať týždňov pred jeho ukončením by mal klient dostať zo svojej poisťovne list, ktorým ho poisťovňa upozorní na blížiaci sa koniec platnosti poistnej zmluvy. Výpoveď poistnej zmluvy je možné podať z akéhokoľvek dôvodu najneskôr šesť týždňov pred jeho ukončením. V opačnom prípade bude potrebné počkať si ďalší rok. Ak niekto PZP uzatvorené nemá, hrozí mu pokuta až do výšky 3 320 eur. Zároveň ak niekomu inému poškodí auto, musí platiť škodu z vlastného vrecka.