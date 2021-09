Koľko firiem pôjde ku dnu? Šéf poradenskej spoločnosti tvrdí, že Arca Capital a Evergrande sú len vrchol ľadovca

Firmy i korporácie stoja pred skutočne vážnym problémom. Mnohé z nich totiž nevedia fungovať bez kapitálu, ktorý získavajú predajom vlastných dlhopisov.

Na Slovensku tento fakt ilustruje kauza skupiny Arca Capital, ktorá má problém s vyplatením stoviek veriteľov, vo svete je to problém nesplatenia úrokov z dlhových cenných papierov čínskeho developera Evergrande.

„Tak ako si počas finančnej krízy v roku 2009 prestali navzájom dôverovať banky, tak príliš veľký a neregulovaný korporátny dlh odštartuje nedôveru inštitúcií a investorov vo firmy. Ak sa tak stane, môže sa spustiť celosvetový problém postupného pádu všetkých spoločností, ktoré nemajú vytvorené dostatočné rezervy a išli na hranice svojich možností financovania z externých zdrojov,“ vraví generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance Radoslav Valko.

Nová kríza

Svet bude podľa neho čeliť novej kríze, čo si odnesú aj zdravé firmy tvoriace si rezervy. „Ak sa svet bojí, má strach zo všetkého. A to je veľmi nebezpečné,“ poznamenal Valko.

Pod aktuálny stav mnohých firiem so zlým hospodárením sa podpísala podľa neho práve kríza spred vyše desiatich rokov.

Výhodné čerpanie úverov

V tej dobe totiž začali centrálne banky ponúkať veľmi lacné zdroje, a to až tak, že sa prestalo oplatiť míňať si vlastné financie. Podniky začali čerpať úvery. Avšak, nie preto, že to potrebovali, ale že to bolo výhodné. Na hranice možností, ako podnikať a vytvárať kapitál z cudzieho, išiel podľa Valka aj developer Evergrande.

Evergrande môže mať na Slovensko podľa Valka aj pozitívny dopad. Keďže po skupine Arca Capital ide už o ďalšiu kauzu firemných dlhopisov, o ktorej médiá masívne informujú, nielen Slováci sa ich nakupovaniu budú vyhýbať. „Alebo budú aspoň obozretnejší,“ povedal Valko.