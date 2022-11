Koľko sú Slováci ochotní minúť za vianočné darčeky? Väčšina podľa prieskumu utratí menej ako vlani

Rastúca inflácia má vplyv aj na blížiace sa Vianoce. Takmer 60 % Slovákov sa totiž chystá minúť na vianočné darčeky menej peňazí ako vlani. Jeden z desiatich opýtaných ich tento rok nebude kupovať vôbec. Mnohí sa musia uskromniť a aj preto približne polovica ľudí utratí za darčeky spolu maximálne do 200 eur, ďalšia štvrtina od 200 do 400 eur. Vyplýva to z októbrového reprezentatívneho prieskumu agentúry Stem/Mark pre Home Credit Slovakia.

Zbytočné zadlžovanie

Až dve tretiny Slovákov sa bude pri predvianočných nákupoch spoliehať na zdroje z bežnej mesačnej výplaty. Traja z desiatich siahnu na svoje úspory. Tých, čo si budú požičiavať, je len pár percent.

„Jedným zo základných pravidiel je zbytočne sa nezadlžovať pre vianočné darčeky. Tie zväčša nepatria do kategórie nevyhnutných vecí,“ radí ombudsman klientov Home Creditu Miroslav Zborovský.

Finančne nenáročné darčeky

Dominujú skôr finančne menej náročné darčeky, čo korešponduje so súčasnou ekonomickou situáciou mnohých rodín. Najčastejším darčekom pod stromčekom bude tento rok kozmetika, vyjadrilo sa tak 45 % respondentov. Knihy plánuje kupovať 38 % opýtaných, hračky 36 %, oblečenie a obuv 35 %.

Z ďalších najčastejších darčekov to bude vybavenie domácností, darčekové poukazy, výživové doplnky, či elektronika.

Online nákupy

Z roka na rok pribúda online kupujúcich, no stále sú tu aj ľudia, čo preferujú klasické predajne. Mnohí to kombinujú, čo platí aj v prípade predvianočných nákupov.

Tridsaťsedem percent respondentov kúpi väčšiu časť darčekov v e-shopoch a menšiu v kamenných predajniach, tretina kupujúcich zase o niečo viac v kamenných obchodoch a zvyšok na internete. Takých, čo úplne všetko kúpia online, sú len tri percentá.