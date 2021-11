Komora daňových poradcov víta Matovičove zjednodušenie systému, obáva sa aplikácie do praxe

Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) víta návrh na zjednodušenie daňového systému, ktorý v uplynulých dňoch predstavil minister financií Igor Matovič.

Pri zamestnancoch a samostatne zárobkovo činných osobách ide o zavedenie výberu len jednej dane a jedného odvodu. U právnických osôb vidí komora zjednodušenie v tzv. skupinovom zdaňovaní pre spoločnosti rovnakých majiteľov.

Časové a finančné úspory

„V praxi to znamená, že skupinám spoločností by sa skončila povinnosť zaoberať sa transferovým oceňovaním pri transakciách medzi slovenskými členmi tejto skupiny. To by im prinieslo nielen časové, ale aj finančné úspory,“ uviedol prezident SKDP Jozef Danis. Pozitívne komora vníma taktiež zníženie efektívneho daňového zaťaženia, ktoré sa má dosiahnuť kombináciou dvoch faktorov.

Prvým je zníženie sadzby dane z príjmov, napríklad pri právnických osobách zo súčasných 21 % na 19 %. Druhým faktorom má byť možnosť rýchlejšieho uplatnenia výdavkov formou flexibilných odpisov až do výšky 50 % základu dane. Daňové zaťaženie zníži taktiež možnosť započítavania ziskov a strát v rámci skupiny, a to vďaka už vyššie uvedenému skupinovému zdaňovaniu.

Obávajú sa aplikovania do praxe

SKDP sa však obáva aplikovania všetkých avizovaných zmien do praxe. „V pomerne krátkom čase ide o značné množstvo zásadných zmien v našom daňovo-odvodovom systéme, na čo nemusíme byť v dostatočnej miere pripravení napríklad v otázke technického zabezpečenia a podobne,“ vysvetlil Danis. Verí, že v rámci tzv. daňovo-odvodovej reformy sa zadefinuje aj jasná koncepcia zákona o dani z príjmov. „Súčasný zákon vychádza z konceptu rovnej dane. Avšak opätovným zavedením zdaňovania dividend koncom roka 2016 sa táto koncepcia narušila, čo v praxi spôsobuje viaceré interpretačné problémy tohto zákona,“ dodal prezident SKDP.

Sadzba dane z príjmov pre firmy by sa mala po daňovej reforme znížiť zo súčasných 21 percent na 19 percent. Na minulotýždňovej tlačovej besede to oznámil minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Zároveň by sa mali zaviesť tzv. flexibilné odpisy majetku na produktívne investície. Firma si tak bude môcť dodatočne znížiť základ dane o 50 percent tým, že si ľubovoľne urýchli odpis produktívneho majetku. Týmto krokom by mali firmy usporiť 200 miliónov eur ročne.

Skupinové zdaňovanie pre firmy rovnakých majiteľov

„Produktívne investície sú mimo budov, osobných automobilov,“ povedal. Ako príklad Matovič uviedol výrobnú linku, ktorú si bude môcť firma zrýchlene odpísať. Ďalším opatrením má byť tzv. skupinové zdaňovanie pre firmy rovnakých majiteľov. Majiteľ viacerých firiem sa bude môcť podľa ministra financií rozhodnúť pre takéto zdaňovanie, ktorým si vysporiada medzi svojimi firmami zisky a straty. „Majiteľov môže byť viac, ale musia mať rovnaký majetkový podiel v každej firme,“ povedal minister. Štát by tento krok mal stáť 30 miliónov eur ročne. Podľa Matoviča ide o najrozumnejšiu podporu investícií. Nižšia sadzba dane z príjmov pre firmy by mala firmám usporiť 273 miliónov eur ročne.

Náklady na tieto zmeny plánuje ministerstvo financií pokryť zvýšením daní z dividend zo 7 percent na 9 percent, čo by malo štátu priniesť 26 miliónov eur. Ďalším krokom je zavedenie e-faktúry, čo by malo zvýšiť príjmy štátu o 127 miliónov eur. Rezort financií chce zvýšiť dane bankám a oligopolom, resp. monopolom, z čoho očakáva príjem v sume 200 miliónov eur. Opatrenia proti podvodom by mali priniesť 60 miliónov eur a tzv. dynamické efekty zo všetkých zmien ďalších 100 miliónov eur.