Konsolidovaný čistý zisk Slovenskej sporiteľne vlani mierne klesol na 180 miliónov eur

Slovenská sporiteľňa dosiahla v minulom roku konsolidovaný čistý zisk na úrovni 180 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to znamenalo mierny pokles o dve percentá. Prevádzkové výnosy bankovej skupiny pritom medziročne rástli o 2,6 % na 596,8 milióna eur, rovnakým tempom o 2,6 % sa zvýšili aj prevádzkové náklady na 288,5 milióna eur. Prevádzkový zisk tak podľa zverejnených informácií stúpol zhodne o 2,6 % na 308,3 milióna eur.

„Kľúčovou správou roka 2019, ktorá zásadne ovplyvní banky a ekonomiku na Slovensku, sa stalo nečakané zvýšenie bankovej dane. Vlaňajšok bol však pre Slovenskú sporiteľňu podľa ekonomických výsledkov stále úspešný,“ komentoval vlaňajšie výsledky skupiny Slovenskej sporiteľne jej predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Peter Krutil. Slovenská sporiteľňa pritom na bankovej dani vlani odviedla o 7 % viac, a to 32,5 milióna eur. Celkovo spolu s odvodom do rezolučného fondu a Fondu ochrany vkladov to bolo 36,6 milióna eur.

Konkurenčné prostredie je silné

Ako ďalej informovala Slovenská sporiteľňa, čisté úrokové výnosy, ktoré tvoria podstatnú časť príjmov banky, oproti roku 2018 mierne klesli o 1,6 % na 430,7 milióna eur. Banka to pripisuje dlhodobému dopytu klientov po nízkych úrokových sadzbách na úveroch, ako aj silnému konkurenčnému prostrediu.

Výpadok v úrokových výnosoch však dokázala Slovenská sporiteľňa nahradiť v čistých príjmoch z poplatkov a provízií, ktoré medziročne vzrástli o 12,7 % na 145,2 milióna eur. Stál za tým nárast provízií z poistenia, poplatkov z kartových transakcií, provízie z obchodovania s cennými papiermi, ako aj poplatky za prehodnotenie a predčasné splatenie úverov. Výrazne však rástol aj čistý zisk z obchodovania, ktorý sa vyše zdvojnásobil na 20,7 milióna eur.

Slovenská sporiteľňa pritom priznáva, že sa jej medziročne zvýšili celkové rizikové náklady z 23,5 milióna eur na 42,6 milióna eur. Súviselo to najmä s portfóliom nadobudnutých úverov a leasingových zmlúv od spoločnosti S Slovensko, ako aj nárastom opravných položiek individuálnych klientov v korporátnom segmente. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 3,3 % na 2,9 %.

Objem úverov rástol

Ku koncu minulého roka skupina Slovenskej sporiteľne evidovala objem úverov poskytnutých klientom na úrovni 13,793 miliardy eur, čo znamenalo takmer 8-percentný medziročný nárast. Vklady klientov na druhej strane stúpli o 5,4 % na 14,392 miliardy eur. Celková bilančná suma bankovej skupiny dosiahla ku koncu vlaňajška 18,619 miliardy eur pri medziročnom náraste o 6,7 %.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste. Ku koncu minulého roka Slovenská sporiteľňa zamestnávala 4 110 ľudí, evidovala takmer 2,2 milióna klientov a vyše 1,5 milióna vydaných platobných kariet. Prevádzkovala 233 pobočiek a 756 bankomatov.