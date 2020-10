KPMG: Investície do realitných projektov na Slovensku stúpli

Celkový objem investícií do realitných projektov dosiahol na Slovensku v prvej polovici tohto roka 346 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z prieskumu spoločnosti KPMG, predstavuje to medziročný nárast o 46 %. Banky na Slovensku sú podľa KPMG viac otvorené financovať projekty, ktoré už generujú príjem. Priemerná výška poskytnutého úveru v oblasti projektového financovania nehnuteľností sa na Slovensku pohybuje v rozmedzí 9 – 16 mil. eur. Preferovaná výška úverov je však vyššia. Banky by rady poskytovali úvery na realitné projekty na úrovni 11 až 29 mil. eur.

Dominuje bývanie

Podľa respondentov štúdie banky v Európe preferujú pri financovaní logistické – priemyselné projekty, druhé miesto obsadil segment bývania. Na Slovensku je tento rok výrazne najpreferovanejším financovanie projektov na bývanie. Minuloročný líder, segment kancelárií, sa prepadol až na predposledné miesto. Tradične najmenej atraktívnym segmentom pre banky sú v Európe aj u nás podľa KPMG hotely a rezorty.

Zástupcovia bánk sa v prieskume KPMG tiež vyjadrili k otázke, ako atraktívne je pre nich financovanie iných odvetví v porovnaní s úverovaním realitných projektov. Najatraktívnejšie sektory sú podľa predstaviteľov slovenských bánk energetika a priemyselná výroba.

Lepšia výkonnosť Európy

V Európe investície do realitných projektov poklesli medziročne o 9 %. Ich objem dosiahol v prvých šiestich mesiacoch tohto roka približne 121,1 mld. eur. Napriek tomu Európa stále dosahuje v tejto oblasti lepšiu výkonnosť ako ostatné regióny sveta.

„Objem investícií do realitných projektov v šiestich hlavných krajinách strednej a východnej Európy (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko) dosiahol v prvom polroku 2020 výšku 6,26 mld. eur. Ide o 12-percnetný nárast,“ informuje senior manažér pre sektor finančných služieb v slovenskom KPMG Michal Maxim.

Zdôvodnenie týchto potešujúcich čísiel je jednoduché. Väčšina z týchto transakcií bola preddohodnutá ešte predtým, ako pandémia COVID-19 udrela na náš región. Takmer polovica investícií z tohto objemu sa zrealizovala v Poľsku, ďalšia takmer tretina v Českej republike.

Podiel bezproblémových úverov v portfóliách bánk je z európskych krajín najvyšší vo Fínsku, Holandsku a Českej republike, až 97 %. Slovensko sa umiestnilo v regióne strednej a východnej Európy na tretej priečke, oproti minulému roku nás predbehlo Poľsko. Aktuálne u nás podiel bezproblémových úverov dosahuje 96 %.