Krajniak: Nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby dôchodková reforma bola len o zvyšovaní dôchodkového veku

„Ak si niekto myslí, že z tohto ministerstva odíde dôchodková reforma, ktorá bude založená len na tom, že ľudí pošleme neskôr do dôchodku, tak sa veľmi mýli,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda strany Sme rodina Milan Krajniak. Tento krok musí byť podľa neho vyvážený zavedením individuálneho dôchodkového stropu, či rodičovského bonusu.

V rozhovore pre portál voFinanciách.sk sa vyjadril aj k paušálnym výdavkom pre živnostníkov, 200-eurovému prídavku na dieťa pre niektoré rodiny, či k vývoju nezamestnanosti na Slovensku do konca tohto roka.

Šéf rezortu práce a sociálnych vecí tiež povedal, že príspevková sadzba do druhého piliera by sa mala postupne zvýšiť na šesť percent tak, ako to parlament schválil ešte v roku 2012.

Vláda schválila vyplatenie 333-eurového príspevku na dieťa pre približne tretinu detí v hmotnej núdzi. Túto dávku dostanú rodičia na 13,6 tisíca detí z celkového počtu 45-tisíc detí v hmotnej núdzi. Ako ste vybrali túto skupinu detí v hmotnej núdzi?

Príspevok vo výške 333 eur chceme vyplácať deťom a rodinám, ktoré boli najviac zasiahnuté pandémiou. Zadefinovali sme to tak, že pôjde o deti a rodiny, ktoré spadli do hmotnej núdze od marca 2020 do konca apríla 2021. Toto sú deti, ktoré sme zadefinovali, že boli najviac zasiahnuté pandémiou. Predpokladáme, že by to mohli úrady práce a sociálnych vecí vyplatiť počas augusta.

Rodinný prídavok v sume 200 eur na každé dieťa majú dostať rodiny s čistým mesačným príjmom do 1 470 eur. Ako ste sa k tejto hranici čistého príjmu na rodinu dopracovali?

Vychádzali sme z toho, že musíme mať na to prostriedky v štátnom rozpočte. V novele štátneho rozpočtu sa nám podarilo dať rezervu približne 117 miliónov eur, ktorá je určená na druhú vlnu pandémie. Keď sme prepočítavali, ako túto sumu prerozdeliť čo najspravodlivejšie, tak sme vychádzali z dvoch hľadísk a dopočítali sme sa v zásade k tej istej sume.

Ak by sme chceli namiesto rodinného prídavku 25 eur vyplatiť 200 eur ako jednorazový prídavok, tak by to mohlo byť približne pre 730-tisíc detí a zachytilo by to rodiny okrem tých, ktoré už dostali 333-eurový príspevok. Keď sme vypočítali tento počet detí a celkovú rozpočtovanú sumu 117 miliónov eur, tak to vyjde približne 1 470 eur ako aktívny čistý príjem na rodinu.

Ak by pracovali obaja rodičia a každý z nich by mal hrubý príjem približne 1 000 eur mesačne, čo je medián mzdy na Slovensku (polovica ľudí zarába menej a polovica viac, pozn. red.), tak čistý príjem na rodinu by bol zhruba 1 470 eur. Toto je najférovejší prístup, ako tieto peniaze vieme prerozdeliť. S takýmto návrhom som oboznámil aj koaličných partnerov a kolegov vo vláde. Tieto prídavky chceme vyplatiť na jeseň. Predpokladám, že niekedy koncom augusta by o takomto materiáli rokovala vláda.

Ak si niektorí ekonomickí analytici želajú, aby som tento návrh dôchodkovej reformy stiahol, to sa pokojne môže stať, ale otázka je, či si to naozaj želajú.

Budú musieť rodičia zdokladovať svoj čistý príjem, keď budú žiadať o 200-eurové prídavky na ich deti?

Chceme to urobiť čo najjednoduchšie. Vieme vytiahnuť dáta zo Sociálnej poisťovne, kde máme informácie o zamestnaných rodičoch, aby sme vedeli časť práce urobiť za rodičov. Čo sa týka samostatne zárobkovo činných osôb, tam by sme to vedeli urobiť na základe daňových priznaní za rok 2020. Vypočítal by sa priemerný mesačný príjem na rodinu. Predpokladáme, že by rodičia podali jednoduchú žiadosť a kontrolu, či spĺňajú kritériá, by sme chceli urobiť za nich. Ak sa v auguste stanoví hranica príjmu na rodinu, tak si bude vedieť každý vypočítať, či bude mať nárok na príspevok.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vás žiada, aby ste stiahli pripravovanú dôchodkovú reformu. Tvrdí, že pozitívne efekty naviazania dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia budú eliminované negatívnymi opatreniami z hľadiska verejných financií, ako sú rodičovský bonus, či individuálny dôchodkový strop. Je váš návrh dôchodkovej reformy z pohľadu verejných financií udržateľný?

Absolútne odmietam prístup ekonomických analytikov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Národnej banky Slovenska a Inštitút finančnej politiky, ktorí si dôchodkovú reformu predstavujú v zásade tak, že ľudia budú chodiť neskôr na dôchodok. To nie je žiadna dôchodková reforma. Ľudí necháme dlhšie robiť a tým vyriešime všetky problémy? Tak to nie. S týmto nikdy nebudem súhlasiť. Dôchodková reforma je komplex opatrení, ktoré majú vyvážiť to, že potrebujeme zlepšiť udržateľnosť dôchodkového systému a súčasne musíme myslieť na nejakú spravodlivosť a zásluhovosť pri výpočte dôchodkov.

Musíme myslieť na to, že niektorí ľudia fyzicky nie sú schopní robiť do sedemdesiatky. Pre mňa je to komplex opatrení, ktoré musia byť prijaté spolu. Ak si niekto myslí, že z tohto ministerstva odíde dôchodková reforma, ktorá bude založená len na tom, že ľudí pošleme neskôr do dôchodku, tak sa veľmi mýli. Ak si niektorí ekonomickí analytici želajú, aby som tento návrh dôchodkovej reformy stiahol, to sa pokojne môže stať, ale otázka je, či si to naozaj želajú.

Je váš návrh dôchodkovej reformy vo vládnej koalícii priechodný?