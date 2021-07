Štát plánuje zaviesť rodičovský bonus a už je jasné, ako sa má zvyšovať vek odchodu do dôchodku

Od začiatku roka 2023 by sa mal na Slovensku zaviesť rodičovský bonus. Počas štvrtkového stretnutia s novinármi to uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).

Dieťa pracujúce na Slovensku bude môcť odviesť každému rodičovi 2,5 percenta z jeho hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu. Vychádzať sa pritom bude z príjmov dieťaťa spred dvoch rokov.

Zavedenie rodičovského bonusu je súčasťou návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý rezort práce predkladá do pripomienkového konania.

Dôchodkový vek bude stúpať

Dôchodkový vek sa má zvyšovať podľa toho, ako bude stúpať stredná dĺžka života. Podľa štátneho tajomníka rezortu práce a sociálnych vecí Borisa Ažaltoviča sa to negatívne dotkne ľudí narodených v roku 1968 a neskôr. Penzijný vek by mal po naviazaní na strednú dĺžku života stúpať o dva mesiace ročne.

Súčasne sa zachová to, že ženám sa bude dôchodkový vek za každé dieťa znižovať o šesť mesiacov. Rezort práce a sociálnych vecí chce zároveň umožniť odchod do dôchodku po získaní 40 rokov dôchodkového poistenia. Za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku po získaní 40 rokov poistenia sa má penzia krátiť o 0,3 percenta.

Zruší sa maximálny vymeriavací základ

Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie sa má zrušiť. Podľa Ažaltoviča sa to negatívne dotkne menej ako 50-tisíc ľudí zarábajúcich viac ako 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku.

Tento krok chce rezort práce kompenzovať tým, že sa zvýši maximálny vymeriavací základ na výpočet nemocenských dávok a dávok v nezamestnanosti zo súčasného 2-násobku na 2,5-násobok priemernej mzdy na Slovensku.

Suma aktuálnej dôchodkovej dávky, od ktorej závisia sumy novopriznaných dôchodkov, by sa mala od roku 2023 zvyšovať pomalšie ako v súčasnosti. Kým v súčasnosti aktuálna dôchodková hodnota pravidelne k 1. januáru stúpa o rast priemernej mzdy, od roku 2023 pôjde o rast o 95 percent priemernej mzdy.

Zmeny nezavedie ústavným zákonom

Príjem dôchodcov a študentov, ktorý je oslobodený od odvodov, sa má zvýšiť z 200 na 300 eur. Návrh novely zákona si podľa ministra Krajniaka v roku 2023 vyžiada z verejných financií približne 200 miliónov eur.

Šéf rezortu práce a sociálnych vecí ustupuje od zámeru zaviesť zmeny v dôchodkovom systéme ústavným zákonom. „Nie sme schopní momentálne získať 90 hlasov, pravdepodobnosť získania 90 hlasov je nulová,“ povedal.

Dôchodkovú reformu chce preto zrealizovať novelami zákonov o sociálnom poistení, starobnom dôchodkovom sporení a doplnkovom dôchodkovom sporení. O reforme prvého, priebežného piliera by mala vláda podľa Krajniaka rokovať v septembri tohto roka, o zmenách v treťom penzijnom pilieri v októbri tohto roka a o novele zákona upravujúcu druhý pilier v decembri tohto roka.