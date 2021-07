Krajniak podá radšej demisiu, ak by dôchodková reforma mala spočívať len v zvýšení veku odchodu do penzie

Minister práce Milan Krajniak odmieta predstavu, že dôchodková reforma spočíva iba vo zvyšovaní veku odchodu do dôchodku. „To radšej podám demisiu, ak by dôchodková reforma mala spočívať v tom, že zdvihneme vek odchodu do dôchodku a inak sa nič neurobí, s tým určite nebudem súhlasiť,” vyhlásil minister po stredajšom rokovaní vlády.

Ako sám povedal, chápe, že napríklad vysokoškolský profesor môže svoju profesiu vykonávať do 67 rokov, nemôžeme to ale podľa neho čakať od robotníka pracujúceho v továrni od 19 rokov veku. Krajniak zároveň potvrdil, že hľadajú aj zdroje na vykrytie reformy, kým však nebudú dohodnutí v koalícii, nechce o nich hovoriť na verejnosti.

Minister tiež potvrdil, že do konca augusta majú s partnermi čas na rokovanie o podobe rodičovského bonusu. Pripomenul, že je súčasťou programového vyhlásenia vlády a aj schválnej novely ústavy. „Teraz je otázka, ako ho chceme realizovať,“ uzavrel.