Krajniakovo ministerstvo je proti zavedeniu automatického vstupu mladých do druhého piliera, išlo by o zásadnú zmenu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nesúhlasí so zavedením automatického vstupu mladých ľudí do druhého piliera s možnosťou z tohto systému vystúpiť.

Vo svojej pripomienke k návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení to pritom žiadala Asociácia dôchodkových správcovských spoločností, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Národná banka Slovenska, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť aj Úrad vlády SR.

Rezort práce a sociálnych vecí všetkým svorne odkázal, že túto pripomienku nie je možné akceptovať vzhľadom na výšku nekrytých vplyvov na štátny rozpočet.

Zásadná zmena

Začiatkom mája tohto roka pritom šéf rezortu práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) na tlačovej besede pri predstavovaní navrhovaných zmien v druhom pilieri zavedenie automatického vstupu do druhého penzijného piliera pre mladých ľudí nevylúčil.

„Je to tak zásadná zmena, že sme ju pripravení urobiť v prípade, ak v medzirezortnom pripomienkovom konaní na tom bude široký celospoločenský konsenzus,“ povedal Krajniak.

Automatický vstup

Rezort financií pod vedením lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča pritom v pripomienke upozornil na to, že zavedenie automatického vstupu do sporivého piliera pre mladých ľudí vo veku do 35 rokov je súčasťou Programového vyhlásenia vlády, Národného programu reforiem SR na tento rok, ako aj Programu stability Slovenskej republiky na roky 2022 až 2025.

„Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2021 – 2024 zaviazala zaviesť automatický vstup do druhého piliera pre poistencov do 35 rokov veku s možnosťou participácie len v prvom pilieri, ak sa tak poistenec aktívne rozhodne,“ uviedlo ministerstvo financií. Zdôraznilo, že rezort práce a sociálnych vecí sa k tomuto záväzku verejne prihlásil v predbežnej informácii k predloženej novele zákona.

Diverzifikácia dôchodkových príjmov

„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj vláda túto svoju ambíciu opätovne potvrdili v aktuálnom Programe stability Slovenskej republiky na roky 2022 až 2025 a najmä v Národnom programe reforiem Slovenskej republiky na rok 2022, ktoré boli schválené vládou 27. apríla 2022,“ upozornil rezort financií.

Argumentuje tiež tým, že zavedenie automatického vstupu do druhého piliera by nielen znižovalo budúce výdavky sociálneho poistenia a prenášalo časť rizika dlhovekosti na súkromných poskytovateľov dôchodkov, ale aj prispievalo k diverzifikácii dôchodkových príjmov poistencov v starobe.