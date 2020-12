Kryptomeny sa začínajú čoraz intenzívnejšie tlačiť medzi alternatívne investície. Ako však povedal generálny riaditeľ Across Private Investments Maroš Ďurik, investovanie do kryptomien je skôr špekuláciou ako štandardnou investíciou. Do kryptomien by klient mal investovať len také peniaze, o ktoré mu nebude ľúto prísť. Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje na platformy ponúkajúce investovanie do kryptoaktív.

Kritici kryptomien tvrdia, že za nimi nie je zásadná vnútorná hodnota. Treba však podľa Ďurika zdôrazniť, že ani súčasný menový systém nie je zadarmo. Výroba bankoviek a mincí, bezpečnosť, dohľad nad menovým systémom a veci s ním súvisiace, stoja nemalé peniaze. „Chýbajúca aktuálna vnútorná hodnota kryptomien však nie je ničím nezvyčajným ani medzi tradičnými wallstreetovými titulmi. V investovaní sú niekedy omnoho dôležitejšie očakávania. Ich nenaplnenie však býva tvrdo potrestané,“ hovorí Ďurik. Dôležité je stanoviť si podľa Ďurika podiel, ktorý kryptomeny budú mať v portfóliu klienta. Dobrým štandardom sú podľa neho 2 %.

Investície nie sú chránené

Národná banka Slovenska nie raz upozornila spotrebiteľov, že investovanie do kryptoaktív nepodlieha jej dohľadu a dôrazne vyzýva spotrebiteľov k zvýšenej obozretnosti. V minulosti už banka vydala upozornenie, ktoré sa týka kryptoaktív, kde uvádza, že účasť v takejto schéme je na vlastné riziko a peniaze investorov nie sú ničím chránené. Virtuálne meny nemajú fyzickú protihodnotu vo forme zákonného platidla.

Obchodovať s kryptomenami môže v podstate ktokoľvek, avšak investor by si mal byť vedomý možných rizík spojených so silnou volatilitou. „Rovnako rýchlo, ako môže investor sledovať rýchly nárast hodnoty svojho portfólia, môže sledovať aj jeho rýchly prepad do straty,“ povedal hlavný analytik TopForex Patrik Mackových. Podľa odborníka na financie zo spoločnosti FinGO.sk Zoltána Čikesa je táto forma investície určená skúsenejším investorom. „Bežní klienti by mali byť v súvislosti s kryptomenami opatrní a ak sa v tejto problematike neorientujú, kryptomeny im práve pre ich vysokú rizikovosť neodporúčame,“ hovorí Čikes.

V súčasnosti existuje takmer 8-tisíc kryptomien, z ktorých drvivá väčšina ľuďom nič nepovie. Najväčšou kryptomenou je stále bitcoin, ktorý si udržiava viac než 60-percentný podiel na trhu. Dvojkou je ethereum s podielom zhruba 12 % a tretí v poradí je ripple s podielom približne 5 %.