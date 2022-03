Ľudia majú byť lepšie informovaní o výške dôchodku, štát chystá tzv. oranžovú obálku

Vláda v najbližších rokoch prijme opatrenia na zlepšenie informovanosti občanov o predpokladanej výške ich budúcich dôchodkov z celého dôchodkového systému.

Projekt rozvoja individuálneho účtu poistenca

Pôjde o tzv. oranžovú obálku. Sociálna poisťovňa plánuje v prvom kroku poskytovať klientom informácie týkajúce sa predpokladaného stavu a vývoja ich starobného dôchodku z priebežne financovaného dôchodkového systému.

Tento cieľ sa má naplniť do konca tohto roka cez projekt rozvoja individuálneho účtu poistenca. Uvádza sa to v Národnom programe reforiem Slovenska na rok 2022, ktorý ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania.

Projekt efektívneho manažmentu kmeňových údajov

Nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie takejto informovanosti je podľa ministerstva financií aj náležitá dátová príprava, ktorá sa má riešiť projektom efektívneho manažmentu kmeňových údajov.

„Pri ekonomicky aktívnych obyvateľoch, ktorým Sociálna poisťovňa ešte nepriznala dôchodok zo sociálneho poistenia, budú predmetné informačné potreby naplnené v súlade s harmonogramom rozvoja individuálneho účtu poistenca,“ uvádza sa v programe reforiem.

Prehľadné, zrozumiteľné a jednoducho dostupné informácie o očakávanom dôchodku podľa rezortu financií pomôžu osobám prijímať lepšie a informované rozhodnutia o svojom dôchodkovom zabezpečení.