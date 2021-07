Ľudia o odklad splátok strácajú záujem, banky celkovo už schválili vyše 150-tisíc žiadostí

Za viac ako rok banky celkovo schválili vyše 153-tisíc žiadostí o odklad splátok, z čoho viac ako 7 500 bolo od podnikateľov. O legislatívny odklad splátok úverov môžu klienti bánk žiadať od apríla 2020. Ako ďalej informovala Slovenská banková asociácia, najväčší záujem banky zaznamenali hneď v prvý mesiac účinnosti, kedy schválili až 50-tisíc žiadostí, z toho 3 700 od podnikateľov.

Odvtedy záujem klientov o odklady podľa asociácie výrazne klesá. V máji tohto roka banky schválili 752 žiadostí a ide vôbec o najnižšie číslo od vlaňajšieho apríla.

Odklad sa v registri zatiaľ neprejavil

Až do odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19, teda do ukončenia obdobia pandémie, sú od apríla 2020 v platnosti ustanovenia lex korona, v zmysle ktorých môže klient spĺňajúci zákonné podmienky požiadať jedenkrát o odklad splátok úveru na obdobie, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov. Podľa usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo nemal odklad splátok úverov do 31. marca 2021 negatívny príznak v úverovom registri.

Vzhľadom na skutočnosť, že platnosť európskych pravidiel skončila 31. marca 2021, banky majú od 1. apríla povinnosť posudzovať žiadosti klientov o odklad splátok úverov individuálne, vrátane ich schopnosti splácať úver. To znamená, že odklad splátok v zmysle príslušných ustanovení lex korona, bude mať negatívny vplyv na kreditnú bonitu klienta.

Bankový sektor v januári, vzhľadom na aktuálnu situáciu, spracoval odporúčanie Slovenskej bankovej asociácie, a to rámcové pravidlá pre individuálnu reštrukturalizáciu.

Banky majú záujem o dohodu

Odporúčanie obsahuje rámcové pravidlá a podmienky pre individuálne riešenie finančnej situácie klientov, ktorí už využili legislatívny odklad splátok a majú problém vrátiť sa k riadnemu splácaniu, v nadväznosti na legislatívnu možnosť odkladu splátok úverov podľa ustanovení lex korona, európskych pravidiel a odporúčania NBS. Odporúčanie bolo v platnosti do 30. júna 2021.

„Pre klientov sa však po tomto termíne nič nemení. V prípade, ak klient už využil legislatívny odklad splátok úveru a z dôvodu pretrvávajúcich problémov sa nedokáže vrátiť k pôvodnému splácaniu, odporúčame, aby kontaktoval svoju banku a požiadal o riešenie svojej finančnej situácie,“ informuje banková asociácia.

Banky majú podľa asociácie záujem riešiť odôvodnené finančné problémy klientov napríklad predĺžením splatnosti úveru alebo znížením splátok. Klienti sa v závislosti od svojich možností môžu so svojou bankou dohodnúť na riešení, ktoré nemusí mať vplyv na ich kreditnú bonitu.