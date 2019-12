Lyžovačka bez vhodného poistenia vás môže stáť aj tisíce eur

Pred vycestovaním na zimnú dovolenku je ideálne zdravotný preukaz skombinovať s komerčným poistením. Treba myslieť na viacero hrozieb. Úrazy na lyžiach či snouborde nie sú podľa vyjadrení poisťovne NN žiadnou výnimkou. Myslieť by klienti mali podľa vyjadrení ČSOB Poisťovne na poistenie pre prípad zásahu Horskej záchrannej služby, na cestovné poistenie, ideálne s pripoistením zodpovednosti za škodu. V prípade úrazu poistenie ušetrí dovolenkárovi od niekoľkých stoviek po tisícky eur.

Podľa štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne 80 % úrazov vzniká na slovenských svahoch, zvyšných 20 % hlásia klienti zo zahraničia, najmä z Rakúska, Talianska a Francúzska. Úrazy sa stávajú aj pri sánkovaní, ale aj pri zosadaní z lanovky. „Lyžiar začiatočník neskoro vysadol zo sedačkovej lanovky, jeho lyže pri zoskoku nabrali rýchlosť a vrazil do lyžiara, ktorému zlomil rebro,“ uvádza jeden z prípadov hovorkyňa Allianzu Lucia Muthová.

Úrazy končatín dominujú

Pri pobyte na horách sa najčastejšie poisťovne stretávajú s úrazmi horných a dolných končatín. „Konkrétne prevažujú vyvrtnuté členky a poranené kolená, prípadne zápästia. U detí je to často úraz hlavy. Časté sú aj narazené rebrá a udretá chrbtica,“ približuje riaditeľ odboru produktového manažmentu ČSOB Poisťovne Peter Ripka. Z údajov ČSOB Poisťovne a asistenčnej služby AWP Solutions vyplýva, že priemerné náklady na ošetrenie zranenia sú v zahraničí dvoj až trojnásobne vyššie ako pri úrazoch na slovenských horách.

Európsky preukaz poistenia nemusí stačiť. Vďaka nemu má našinec v štátnych zariadeniach nárok na rovnakú zdravotnú starostlivosť ako domáci, vrátane výšky doplatkov. „V blízkosti svahov sú však častejšie súkromné zariadenia, kde preukaz neplatí. Tu sa v závislosti od druhu zranenia náklady na ošetrenie pohybujú od zhruba 400 eur až po cca 2 000 eur, prípade v nutnosti okamžitej operácie až do výšky 15 000 eur,“ dodáva Ripka.

Poisťovňa prostredníctvom asistenčnej služby klientom najčastejšie pomáha so zabezpečením garancie platby v nemocnici. Tiež pri repatriácii zranených na Slovensku. Priemerné náklady spojené s repatriáciou zraneného, ak klient nemá uzatvorené komerčné poistenie, sa pohybujú na úrovni okolo 1 500 eur. Medzi najdrahšie, no zároveň jedny z najčastejších prevozov, patria transporty helikoptérami do nemocnice. V priemere sa náklady na ne pohybujú okolo 5 tisíc eur. Na to treba myslieť nielen na dovolenke v zahraničí, ale aj na Slovensku. Ide o poistenie pre prípad zásahu Horskej záchrannej služby a tieto náklady nie sú hradené zo štandardného verejného zdravotného poistenia.

Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor zasahoval v zimnej sezóne 2018/2019 v lyžiarskych strediskách celkovo 370-krát, z toho 91 pri ľahkých úrazoch, 205 pri stredne ťažkých a 52 pri ťažkých úrazoch. V 22 prípadoch boli záchranári privolaní k inému zásahu. „Medzi iné zásahy radíme napríklad pátranie po nezvestnej osobe na svahu, či asistenciu pri neschopnosti lyžiara alebo inej osoby zísť kopec a dostať sa do bezpečia z iného dôvodu, ako úrazu,“ hovorí predseda Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru Jaroslav Švorc.

Pripoistenie zodpovednosti sa hodí

ČSOB Poisťovňa odporúča klientom zvoliť si k cestovnému poisteniu aj pripoistenie zodpovednosti za škodu. To ocenia lyžiari najmä v prípade, ak sa zrazia dvaja na svahu, kde jeden zraní druhého. „V uplynulých rokoch evidujeme v poisťovni rastúci trend žalôb, kedy sa lyžiari po zrážke s našimi klientmi na svahu snažia vysúdiť tisíce, hoci ju v skutočnosti ani nemuseli zaviniť,“ zdôrazňuje Ripka. Uniqa poisťovňa odporúča nepodpisovať nič, čomu klient nerozumie a ak, tak s výhradou, že textu nerozumie. „Môže sa totiž stať, že pri spornej kolízii, kde nie je jasný vinník, môžete takto nechtiac na seba prevziať vinu, aj keď za zrážku nemôžete,“ hovorí riaditeľka oddelenia komunikácie v poisťovni Uniqa Silvia Vlasková.

Poisťovne každoročne upozorňujú lyžiarov, aby si na svahu odpustili povestný pohárik. Prax totiž podľa Vlaskovej ukazuje, že pod vplyvom alkoholu nastane úraz lyžiara oveľa ľahšie. Ak sa pri lyžovačke zraní, poisťovňa mu môže znížiť či zamietnuť poistné plnenie. Problémy pri plnení môžu nastať aj vtedy, ak sa pod vplyvom alkoholu klient zrazí s iným lyžiarom. „Ak sa klientovou vinou zraní, poisťovňa môže vyplatenú škodu od klienta vymáhať naspäť,“ dodala Vlasková.

Pre všetky prípady je vhodné mať podľa NN uzatvorené aj životné poistenie. „Pre tých, ktorí sa venujú adrenalínovým športom a častejšie sa dostávajú do život ohrozujúcich situácií, môže byť vhodné aj pripoistenie smrteľného úrazu, ktoré chráni pozostalých v prípade neočakávaného úmrtia poisteného, ak klient dodržiava všeobecne záväzné pravidlá a predpisy pre ich prevádzku, napríklad nelyžuje mimo vyznačených tratí alebo používa, ak je to potrebné, istiacu techniku,“ dodáva hovorkyňa NN Životnej poisťovne Daniela Tomášková.