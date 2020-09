Materská spoločnosť mikroblogovacej služby Weibo po 20 rokoch odchádza z newyorskej burzy

Čínsky internetový gigant Sina Corp (Sina), matka mikroblogovacej služby Weibo, stiahne svoje akcie z newyorskej burzy. Spoločnosť o tom informovala v utorok. K rozhodnutiu opustiť Wall Street v čase zhoršujúcich sa vzťahov medzi Pekingom a Washingtonom už pristúpili viaceré popredné čínske firmy. S akciami skupiny Sina sa v rámci technologického indexu Nasdaq začalo obchodovať v roku 2000.

USA zvažujú sprísnenie pravidiel pre zahraničné firmy s akciami obchodovanými v New Yorku. Po novom by mali mať k ich finančným výkazom prístup americké úrady. To môže mnohé z nich motivovať, aby pred Wall Streetom uprednostnili burzy v Hongkongu alebo Šanghaji.

Možnosti spolupráce sa obmedzujú

Na hongkonskú burzu už vlani vstúpili internetoví predajcovia Alibaba a JD.com. Tento rok v júni sa z New Yorku stiahol popredný čínsky výrobca počítačových čipov SMIC. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa zároveň výrazne obmedzila možnosti spolupráce amerických firiem s čínskym telekomunikačným gigantom Huawei. Pod tlakom je aj materská spoločnosť aplikácie na zdieľanie krátkych videí TikTok, na ktorú Trump nalieha, aby svoje aktíva v USA predala do amerických rúk.