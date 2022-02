Matovič je odhodlaný strážiť štátnu kasu, žiadne znižovanie dane na potraviny nepodporí

Z pohľadu ochrany verejných financií je zodpovednejšie držať súčasnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny, ako podliehať nejakej panike.

Slováci začali nakupovať aj v Poľsku

Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister financií Igor Matovič. Ak by sa podľa neho na Slovensku znížila sadzba DPH na potraviny, nikto by už túto sadzbu v budúcnosti nezvýšil.

„To, čo takýmto spôsobom štátna kasa stratí, je podľa našich prepočtov výrazne menej, ako to, čo by štátna kasa stratila znížením DPH,“ povedal šéf rezortu financií k nákupom Slovákov v zahraničí. Slováci žijúci v severných okresoch totiž začali chodiť za nákupmi do Poľska.

Výpadok v rozpočte až 200 miliónov eur ročne

U našich susedov sa od 1. februára tohto roka uplatňuje nulová DPH na potraviny, pričom pôvodne bola vo výške 5 percent. DPH na benzín a naftu u našich severných susedov klesla z 23 percent na 8 percent. DPH takto v Poľsku znížili dočasne na pol roka.

„Keď niekto uzná za vhodné, že mu stojí za to ušetriť nejaké eurá pri nákupe za hranicami, tak je slobodný tak konať,“ povedal Matovič. Minulý týždeň upozornil na to, že zníženie DPH na niektoré potraviny by znamenalo výpadok pre štátny rozpočet vo výške 150 až 200 miliónov ročne.