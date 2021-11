Matovič plánuje zvýšiť dane bankám, sám seba kladie do úlohy prosebníka (video)

Ministerstvo financií SR plánuje zvýšiť dane bankám a oligopolom, resp. monopolom, z čoho očakáva príjem v sume 200 miliónov eur. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Doplnil, že nepôjde o bankový odvod, ktorý tu bol doposiaľ. Čaká ho stretnutie s bankami, ktoré zatiaľ o svojom pláne neinformoval. Slovenská banková asociácia pre agentúru SITA uviedla len toľko, že je ešte predčasné reagovať na vyjadrenia a po stretnutí s ministrom zaujmú stanovisko.

Dane sú spravodlivé

Ako zopakoval Igor Matovič, nemá predstavu zaviesť opäť bankový odvod. „Bankovému odvodu holdovali naši predchodcovia, bol to krásny podvod na ľuďoch,“ povedal Matovič. Pred ľuďmi sa predošlé vlády podľa neho tvárili, že bankám vezmú 150 miliónov eur na odvode a v skutočnosti cez druhý koridor, teda v rámci štátneho refinancovania, bankám zaplatili túto sumu nazad.

„Toto nie, ja hovorím o vyšších daniach. Dane sú spravodlivé,“ poznamenal Matovič. Bankový odvod totiž museli podľa neho platiť aj tie menej ziskové menšie banky. Výšku sadzby dane však Matovič nekonkretizoval.

Klienti by vyššiu sadzbu nemali pocítiť

Pri otázke, či nehrozí zvyšovanie poplatkov zo strany bánk, Matovič skonštatoval, že máme na Slovensku konkurenčné prostredie. Ak by nefungovalo, tak by sme tu mali aj vyššie sadzby na hypotékach, ktoré sú v súčasnosti na rekordných minimách. Klienti bánk by podľa Matoviča vyššiu sadzbu dane nemali pocítiť.

„Spolieham sa aj na to, že to stretnutie, ktoré nás s vedením všetkých slovenských bánk čaká, že bude rovnako ústretové, férové a gentlemanské, ako keď sme sa pred rokom aj pol stretli pri rušení bankového odvodu,“ uviedol Matovič.

Zároveň doplnil, že verí, že dokáže vyššie zdanenie bankám vysvetliť a že je v tejto situácii potrebné na pomoc podnikateľskému prostrediu. „Prídem ako prosebník pýtať vyššie dane, nebude to príjemné stretnutie, ale verím, že sa dohodneme,“ uzavrel šéf rezortu financií.