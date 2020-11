Matovič sa chváli tehotenskou dávkou 236 eur. Drvivá väčšina pracujúcich žien však dostane menej

Parlament v stredu posunul do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení od poslancov za hnutie OĽaNO, ktorým sa má od apríla budúceho roka pre pracujúce matky zaviesť tehotenská dávka. Premiér Igor Matovič sa po hlasovaní pochválil, že dávka bude ešte štedrejšia, ako sa pôvodne plánovalo. „Príspevok v budúcom roku nebude 200 eur, ale bude 236 eur,“ povedal.

Predseda vlády sa však dopustil zásadnej chyby, pretože hovoril o odhadovanej priemernej sume tehotenskej dávky. Tá má naozaj podľa odhadu ministerstva práce a sociálnych vecí budúci rok predstavovať 236 eur. Drvivá väčšina pracujúcich žien však dostane budúci rok tehotenskú dávku vo výške 215,50 eura.

Výška tehotenskej dávky

Výška tehotenskej dávky má tvoriť 15 percent z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).

Vo väčšine prípadov – ak žena bola nepretržite nemocensky poistená od 1. januára tohto roka do dňa, kedy jej vznikne nárok na tehotenskú dávku – sa pri výpočte vychádza z hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu SZČO za predchádzajúci rok. V roku 2021 tak bude výšku tehotenskej dávky Sociálna poisťovňa určovať z hrubých zárobkov za tento rok.

Ak by v legislatívnom návrhu bolo len toto ustanovenie, pri tohtoročnej minimálnej mzde 580 eur by tehotenská dávka dosiahla 85,80 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci. Pre matku-živnostníčku, ktorá platí minimálne sociálne odvody z tohtoročného minima 506,50 eura, by tehotenská dávka bola ešte nižšia, a to 75 eur pri 30-dňovom mesiaci.

Návrh novely zákona preto obsahuje aj ustanovenie o minimálnej výške tehotenskej dávky. Tá nemôže byť nižšia ako 10 % z maximálneho denného vymeriavacieho základu. Maximálny denný vymeriavací základ závisí od výšky priemernej hrubej mzdy na Slovensku, vypočítava sa totiž z dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Keďže priemerná hrubá mzda na Slovensku vlani dosiahla 1 092 eur, maximálny denný vymeriavací základ na rok 2021 bude 71,803 eura. Z tejto sumy 10 % tvorí 7,1803 eura na deň. Pri 30-dňovom mesiaci tak minimálna suma tehotenskej dávky budúci rok dosiahne 215,50 eura.

Do akej mzdy bude dávka 215,50 eura?

Pozrime sa teraz na to, ktoré matky dostanú tehotenskú dávku v minimálnej sume 215,50 eura a ktoré dostanú tehotenskú dávku vyššiu.

Suma 215,50-eurovej tehotenskej dávky zodpovedá hrubej mzde zamestnankyne, resp. vymeriavaciemu základu živnostníčky vo výške 1 456 eur. Inak povedané, všetky nemocensky poistené ženy s tohtoročnou priemernou hrubou mzdou do 1 456 eur a všetky nemocensky poistené živnostníčky s mesačným vymeriavacím základom do 1 456 eur dostanú pri 30-dňovom mesiaci budúci rok tehotenskú dávku 215,50 eura mesačne.

Osem z desiatich živnostníčok pritom platí sociálne odvody z minimálneho základu 506,50 eura, teda budúci rok budú mať nárok na tehotenskú dávku vo výške 215,50 eura. Priemerná hrubá mzda na Slovensku za prvý polrok tohto roka dosiahla 1 087 eur. Hrubú mzdu viac ako 1 456 eur tak na Slovensku zarába len malé percento zamestnankýň.

Ktorá tehotná žena dostane 236 eur?

Tehotenskú dávku vo výške 236 eur mesačne, ktorú spomínal premiér Igor Matovič, dostanú zo Sociálnej poisťovne len tie ženy, ktorých priemerná mesačná hrubá mzda, resp. vymeriavací základ za tento rok predstavuje 1 595 eur.

Maximálna výška tehotenskej dávky budúci rok pri 30-dňovom mesiaci dosiahne 323 eur. Na takúto výšku tehotenskej dávky budú mať nárok tie ženy, ktorých priemerná mesačná hrubá mzda, v prípade živnostníčok vymeriavací základ, v tomto roku dosiahne 2 184 eur a viac.