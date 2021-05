Matovičov návrh príspevkov na deti je podľa Mihála blázinec, na vyššiu daň doplatia dôchodcovia

Zvýšenie príspevkov na každé dieťa na 200 eur štátny rozpočet neunesie. V utorkovej diskusnej relácii televízie Joj Analýzy Na hrane to povedal expert na dane a odvody za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jozef Mihál. Takúto sumu podľa neho vláda v štátnom rozpočte k dispozícii nemá.

SaS nepripustí zvýšenie daní

„Ak sa to má zaplatiť v rámci daňovo-odvodovej reformy tým, že tá reforma nebude pre ľudí znamenať vyšší čistý príjem, ale bude nástrojom, odkiaľ minister financií zoberie 2,5 miliardy eur, tak na to ľudia doplatia vyššími daňami a odvodmi, tak s tým sa nedá súhlasiť,“ povedal.

Bývalý minister práce a sociálnych vecí vecí upozornil na to, že na prípadné zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) by doplatili dôchodcovia. „Určite vláda musí myslieť na dôchodcov, to je povinnosť vlády,“ upozornil. Ak by však vláda po zvýšení DPH penzistov odškodňovala, podľa Mihála by celá reforma stála štát ešte viac. Podľa neho by sa pritom rodinné dávky nemali zvyšovať dvoj- až trojnásobne. „Toto nie je reforma, toto je blázninec,“ povedal. Zopakoval, že strana SaS nepripustí zvýšenie daní. „Pripúšťame zmenu daňového mixu, nižšie dane za prácu a podnikanie a vyššie dane z majetku,“ povedal.

Nesúhlasí so zrušením paušálnych výdavkov

Expert liberálov na dane a odvody tiež nesúhlasí s tým, aby sa samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) zrušil inštitút paušálnych výdavkov. Vďaka tomuto nástroju je podľa Mihála súčasný systém pre menších podnikateľov pomerne jednoduchý, keďže SZČO pri využití paušálnych výdavkov nemusia riešiť, aké výdavky si v daňovom priznaní uplatnia. Diskusiu o paušálnych výdavkoch však pripúšťa. „Mali by byť rozdelené podľa toho, o akú profesiu ide,“ povedal. Nižšiu úroveň paušálnych výdavkov by tak podľa neho mohli mať tzv. slobodné povolania. „Môže sa stať aj to, že keď sa paušálne výdavky zrušia a keď si budú musieť naháňať bločky, tak nakoniec žiadne dane platiť nebudú,“ dodal Mihál.

Finálna podoba daňovej a odvodovej reformy Slovenska bude známa o niekoľko týždňov. Informoval o tom minulý týždeň v stredu na brífingu minister financií Igor Matovič. Navrhuje zaviesť príspevok 200 eur na dieťa mesačne až do jeho dospelosti, tiež zjednodušenie daňovo-odvodového systému tak, aby v prípade zamestnaneckého pomeru bola z ceny práce odpočítateľná len jedna daň a jeden odvod. Cieľom reformy sú aj férové dane, čo v praxi znamená, že všetci ľudia budú za rovnakú formu práce pre toho istého zamestnávateľa platiť tie isté dane a odvody.