Matovičov prorodinný balíček je z hľadiska udržateľnosti verejných financií príliš rizikový, tvrdia experti

Májové dáta pred prijatím prorodinného balíčka opatrení ukazujú na zhoršenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, keď najmä pre vojnu na Ukrajine sa dlhodobá udržateľnosť zhoršila z vlaňajších 3,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) na 4,6 % HDP.

Negatívny vplyv samotného schváleného balíčka opatrení na dlhodobú udržateľnosť je podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) asi 0,8 % HDP. To by podľa rady znamenalo zhoršenie udržateľnosti opätovne do pásma vysokého rizika, na 5,3 % HDP.

„Pri posúdení celkového predpokladaného vplyvu na dlhodobú udržateľnosť je však korektné zohľadniť aj možné reakcie samospráv. Vzhľadom na ich prísnejšie pravidlá hospodárenia je možné predpokladať, že časť nákladov legislatívnej zmeny dokážu v dlhšom horizonte kompenzovať vlastnými opatreniami, napríklad zvyšovaním miestnych daní alebo poplatkov alebo úsporami na strane výdavkov voči scenáru nezmenených politík,“ konštatuje rozpočtová rada.

Z pohľadu vplyvu na dlhodobú udržateľnosť by sa pri okamžitom a maximálnom zohľadnení týchto vynútených opatrení vplyvy schválených legislatívnych zmien na udržateľnosť mohli podľa rozpočtovej rady znížiť o 0,3 % HDP na 5 % HDP. Riziko udržateľnosti verejných financií by zostalo na hranici pásma vysokého rizika.