Matovičova reforma daní a odvodov je v rozhodujúcej časti pripravená, na jej časti sa však ale ešte pracuje

Reforma daní a odvodov je v rozhodujúcej časti pripravená, na časti reformy sa však ešte pracuje. Na pondelkovej tlačovej besede to povedal štátny tajomník Ministerstva financií SR Marcel Klimek.

Keď bude daňovo-odvodová reforma pripravená, minister financií Igor Matovič ju podľa neho verejnosti odprezentuje. „Závisí to od politických dohôd, neviem to odhadnúť,“ odpovedal Klimek na otázku, kedy by rezort financií mohol reformu verejnosti predstaviť.

Odklad pre vojnu

Minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík v polovici marca uviedol, že daňovo-odvodová reforma sa odkladá. Odklad si podľa neho vyžiadala vojna na Ukrajine.

„Dohoda pred vojnou bola taká, že približne do júna by mala byť reforma dohodnutá. Ale keďže vieme, že máme vojnu vo vedľajšej krajine, tak samozrejme, že všetko sa odsúva,“ povedal Sulík.

Rodičovský bonus

Minister Matovič ešte začiatkom tohto mesiaca povedal, že vojna na Ukrajine pribrzdila koaličné rokovania o daňovej a dôchodkovej reforme.

„Za tejto situácie musíme nanovo prepočítať aj prípadné výdavky,“ povedal. Vládna koalícia si podľa neho musí „znova opakovane otočiť každé jedno euro“. Štát by mal byť podľa neho v aktuálnej situácii sociálny a pomoc smerovať na tých, ktorí pomoc potrebujú. „Týka sa to aj daňovej reformy, aj rodičovského bonusu od Milana Krajniaka,“ povedal.

Minister financií začiatkom marca upozornil, že posledné dva týždne sa s ministrom práce a sociálnych vecí Krajniakom o rodičovskom bonuse nerozprával a koalícia tiež nerokovala o daňovej reforme a zdrojoch jej krytia. Pre opätovné odloženie dôchodkovej reformy z pozície štátneho tajomníka ministerstva práce a sociálnych vecí koncom tohto mesiaca odchádza Boris Ažaltovič.