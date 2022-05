Matovičove opatrenia pre rodiny budú stáť 1,3 miliardy eur. Minister financií ešte neprezradil všetko

Vyšší daňový bonus na dieťa, vyššie prídavky na deti a zavedenie príspevku na voľnočasové aktivity pre deti si z verejných financií vyžiadajú 1,3 miliardy eur. Na tlačovej besede to uviedol minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Zvýšenie daňového bonusu na deti bude podľa neho znamenať nižší výber daní z príjmov v sume 550 miliónov eur. Ďalších 350 miliónov eur si podľa neho vyžiada zvýšenie prídavkov na deti.

Niečo získajú z dynamických efektov

Kedže strana SaS podľa Matoviča nesúhlasila s vyššími daňami pre necelých 100 firiem a s nárastom daní z hazardu a liehu, sumu 350 miliónov eur štát vykryje z lepšieho výberu daní, teda z daňových nadpríjmov.

Približne 200 miliónov eur štát podľa šéfa rezortu financií získa z tzv. dynamických efektov.

Zo sumy 1,3 miliardy eur sa štátu podľa Matoviča vráti asi 15 percent tým, že ľudia z tejto čiastky zaplatia daň z pridanej hodnoty alebo dane a odvody z príjmov.

Ostatné ešte Matovič oznámi

Sumu 59 miliónov eur vláda podľa ministra financií ušetrí tým, že sa zruší automatické zvyšovanie prídavkov na deti a daňového bonusu o mieru rastu životného minima.

„Sumu 25 miliónov eur ušetríme niečím, čo ešte verejne nebolo oznámené, to si ešte nechám, to je veľmi zaujímavá téma,“ povedal.

Podľa neho tak zostáva suma cez 100 miliónov eur. „To oznámim budúci týždeň, z čoho to vykryjeme,“ dodal Matovič.

O zvýšení prídavku rozhodne vláda

Prídavok na dieťa sa má od júla tohto roka zvýšiť zo súčasných 25,88 eura na 30 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur.

Súčasne sa má však zrušiť jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. V súčasnosti ide o sumu 106,33 eura na každého prváka na základnej škole.

Zrušiť sa má aj automatické zvyšovanie prídavku na dieťa podľa rastu životného minima. Po novom má o zvýšení prídavku na dieťa rozhodovať vláda.

Legislatívny návrh v stredu s pripomienkami schválila vláda. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament týmito opatreniami zaoberal v zrýchlenom režime.

Päťdesiat eur na voľnočasové aktivity

Stúpnuť má aj daňový bonus na nezaopatrené deti. Na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti daňový bonus dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura.

Od júla má suma daňového bonusu na dieťa do 15 rokov vzrásť na 70 eur a od začiatku budúceho roka na 100 eur.

Na nezaopatrené dieťa vo veku nad 15 rokov má daňový bonus od júla tohto roka vzrásť na 40 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Aj pri daňovom bonuse sa má zrušiť jeho automatické zvyšovanie podľa rastu životného minima.

Každý mesiac by dieťa vo veku 5 až 18 rokov mohlo okrem toho získať aj príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 50 eur.

Nárok od prvého zarobeného eura

Rezort financií tiež navrhuje zmierniť podmienky nároku na daňový bonus na dieťa. V súčasnosti majú na tieto daňové úľavy nárok tí rodičia, ktorí za rok zarobia aspoň polovicu ročnej minimálnej mzdy.

Po novom by mali mať rodičia podľa ministra financií Igora Matoviča nárok na daňový bonus na dieťa od prvého zarobeného eura.

Výška daňového bonusu by sa však podľa ministra financií mala naviazať na sumu hrubej mzdy zamestnanca, aby sa zabránilo prípadným podvodom.