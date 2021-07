Minimálna mzda na Slovensku by sa mala zmraziť, analytik INESS vidí v rýchlom raste veľký problém

Minimálna mzda na Slovensku by sa mala aspoň na jeden rok zmraziť. V tlačovej správe to tvrdí analytik INESS Róbert Chovanculiak. Popri tom by sa mala podľa neho zaviesť odvodová úľava pre zamestnancov s nízkymi mzdami vo forme odvodovej odpočítateľnej položky zo sociálnych odvodov.

Táto úľava by podľa analytika zvýšila čisté mzdy nízkopríjmovým zamestnancom a kompenzovala by vysoký nárast mzdových nákladov pre zamestnávateľov.

Vyššia mzda brzdí tvorbu pracovných miest

Dlhodobé, rýchle a plošné zvyšovanie minimálnej mzdy na Slovensku považuje Chovanculiak za jednu z hlavných príčin neúmerného rastu nezamestnanosti v ekonomicky zaostalých okresoch.

„Toto zvyšovanie pokračovalo aj v pandemickom roku 2020, keď sa produktivita práce prepadla o 0,6 percenta a rast priemernej mzdy spomalil na 3,8 percenta. Popri tom však minimálna mzda v roku 2020 vzrástla o rekordných 11,5 percenta,“ upozorňuje.

Išlo podľa neho o druhý najvyšší rast minimálnej mzdy spomedzi krajín Európskej únie. Rýchly rast minimálnej mzdy pokračoval aj v tomto roku, keď najnižšie hrubé zárobky stúpli o 7,4 percenta na 623 eur.

„Takýto vysoký nárast minimálnej mzdy v časoch ekonomického prepadu má významný podiel na náraste počtu nezamestnaných v ekonomicky zaostalých okresoch. A navyše brzdí následný rozbeh tvorby nových pracovných miest,“ zdôraznil analytik INESS.

Pribudli tisíce nezamestnaných

Od novembra minulého roka do mája tohto roka na Slovensku pribudlo 15-tisíc uchádzačov o zamestnanie, pričom viac ako dve tretiny z nich boli podľa analytika z Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja.

„Za pripomenutie stojí 10 okresov, v ktorých si hľadá zamestnanie 40 percent všetkých prepustených ľudí na Slovensku za posledného pol roka, pričom v nich žije len 16 percent všetkých obyvateľov,“ tvrdí.

Ide o okresy Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Bardejov, Kežmarok, Prešov, Vranov nad Topľou, Košice – okolie, Michalovce a Trebišov. V týchto desiatich okresoch od novembra vlaňajška do mája tohto roka podľa Chovanculiaka stratilo zamestnanie 6-tisíc ľudí.