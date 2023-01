Minimálna mzda stúpa o 54 eur, zvyšuje sa aj hrubý hodinový zárobok

Minimálna hrubá mesačná mzda na Slovensku od začiatku tohto roka stúpa o 54 eur na 700 eur. Ešte v júli minulého roka sa na tom dohodli odborári a zamestnávatelia. Išlo o historicky prvú dohodu zamestnávateľov a odborárov na sume minimálnej mzdy na nasledujúci rok. Minimálna hrubá hodinová mzda sa zvyšuje z 3,713 eura na 4,023 eura.

Najnižšie hrubé zárobky

Ak by sa odborári so zamestnávateľmi na zvýšení najnižších hrubých zárobkov vlani nedohodli, minimálna mzda by podľa zákonného automatu v tomto roku tvorila 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2021, teda stúpla by na 691 eur.

Zákonný automat

Minimálna hrubá mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku minulého roka zvýšila o 23 eur na 646 eur. Uplatnil sa pritom zákonný automat, podľa ktorého minimálna mzda tvorí 57 percent z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.