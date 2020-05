Minister financií pripúšťa zmenu ústavnej dlhovej brzdy, pre koronavírus sa môžu upravovať aj sankčné pásma

Zmeny v ústavnej dlhovej brzde sú opäť na stole. Potvrdil to minister financií Eduard Heger, podľa ktorého sa diskutuje o prípadných zmenách v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. V hre sú dokonca aj úpravy pásiem dlhovej brzdy tak, aby zohľadňovali negatívny vplyv koronavírusu na verejné financie.

Rovnako sa podľa neho stále uvažuje aj o zmene naviazania dlhovej brzdy z hrubého dlhu na čistý dlh, o čom sa diskutovalo už aj v predošlých volebných obdobiach. Táto zmena, po ktorej by dlhová brzda nezohľadňovala hotovosť na účtoch štátu, by totiž rozviazala ruky Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity a mohla by flexibilnejšie financovať štátny dlh.

Zákon by sa mal vylepšiť

„Dnes vieme, že problémom tohto zákona je hrubý a čistý dlh, ktorý spôsobuje problémy pri financovaní Slovenska. Toto sú veci, ktoré momentálne diskutujeme. Ale rozprávame sa aj o tom, akým spôsobom tento zákon ešte vylepšiť, aby slúžil svojmu cieľu,“ povedal na utorňajšej tlačovej konferencii minister financií s tým, že súčasná koronakríza sa môže dotknúť aj samotných mantinelov výšky verejného dlhu.

„Či budeme upravovať aj pásma o vplyv korony, o čom sa tiež diskutuje, v tomto momente ešte nie je rozhodnuté, ale je to tiež jedna z otázok, o ktorej sa momentálne rozprávame,“ dodal Heger.