Minister financií si na zverejnenie rozpočtu necháva rekordný čas, hovorí Tomáš Meravý zo strany Za ľudí

Vláda má zrejme problémy zostaviť rozpočet na budúci rok. Tvrdí to Tomáš Meravý zo strany Za ľudí, podľa ktorého to dokazuje aj rekordne dlhý čas, ktorý si rezort financií necháva na zverejnenie návrhu. Konečný termín na predloženie návrhu rozpočtu do parlamentu je pritom zákonom stanovený na 15. októbra. Doteraz však podľa Meravého ministri financií za Smer-SD zverejňovali návrh rozpočtu najneskôr 4. októbra.

„Kamenický sa zapíše do histórie ako minister financií, ktorý takmer nestihol predložiť štátny rozpočet. Ešte nikdy sa ministrom za Smer nestalo, že v takomto čase nebol zverejnený návrh rozpočtu na budúci rok. Je zrejmé, že vláda má so zostavením budúcoročného rozpočtu problémy,“ tvrdí Meravý. Ministerstvo financií však tvrdí, že všetko stíha v legislatívou stanovených mantineloch. „Rozpočet bude zverejnený a predložený do Národnej rady SR v zákonom stanovenom termíne,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu financií Alexandra Gogová.

Zákon sa zmenil

Meravý tiež pripomína, že pred rokom 2017 ministerstvo zverejňovalo návrh rozpočtu ešte do polovice augusta. Faktom však je, že dovtedy to prikazoval vtedy účinný zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Jeho výsledkom však bolo, že ministri financií v lete zverejňovali len návrh štátneho rozpočtu bez čísiel, ktoré dopĺňali až po jesenných prognózach tesne pred predložením rozpočtu do parlamentu. Zákon o rozpočtových pravidlách bol však od roka 2017 zmenený a povinnosť zverejňovať prvý návrh rozpočtu už v auguste z neho vypadol.

Podľa Meravého však aj súčasné otáľanie vlády so zverejnením návrhu dokazuje, že s jeho zostavením má problém. Analytici ministerstva financií totiž aktuálne očakávajú výpadok príjmov v stovkách miliónov eur a vláda zatiaľ nepredstavila žiadne konsolidačné opatrenia. Európske a naše národné fiškálne pravidlá nás pritom podľa Meravého budúci rok nepustia cez schodok 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo zodpovedá sume zhruba pol miliardy eur.

Hrozia nereálne čísla

„Naša najväčšia obava preto spočíva v tom, že sa vláda pokúsi obísť fiškálne pravidlá a opäť predloží Národnej rade SR rozpočet s nereálnymi číslami. Spomeňme si len, ako dopadol rozpočet na rok 2019: Namiesto vyrovnaného hospodárenia môžeme očakávať deficit viac než miliardu eur,“ tvrdí Meravý. V záujme transparentnosti by preto bolo podľa neho vhodné, aby bol návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2020 zverejnený čo najskôr, k čomu vyzýva aj ministra financií Ladislava Kamenického.