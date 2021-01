Minister Heger informoval o odklade splátok úverov, ľudí v problémoch už majú riešiť banky individuálne (video)

aktualizované 13:35

Väčšina Slovákov nebude mať po moratóriu odkladu splátok úverov problém s opätovným splácaním. Po stretnutí s členmi Slovenskej bankovej asociácie to vo štvrtok skonštatoval minister financií Eduard Heger.

Údajne približne 95 percent ľudí sa už vracia k riadnemu splácaniu svojho záväzku. A aj o zvyšných zhruba piatich percentách obe strany rokovali.

Ministerstvo očakáva od bánk veľmi jasnú starostlivosť o týchto klientov. Banka im má pomôcť nájsť najlepšie riešenia, čo by malo byť aj v jej záujme.

Päť percent problémových klientov

Viac ako 134-tisíc ľudí doteraz požiadalo o doklad splátok úverov. Viac ako 100-tisíc ich bolo v apríli a v máji minulého roka, v decembri už len niečo cez 2 000 klientov. „Potreba teda zásadným spôsobom klesá,“ povedal štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.

Zároveň dodal, že väčšina z tých piatich percent možných problémových klientov už dostala na mieru šité riešenia. Významne negatívnych klientov, ktorí nevedia splácať, je teda podľa neho ani nie jedno percento. „Finančný dopad krízy naozaj eviduje len malá časť populácie,“ skonštatoval Klimek.

Ministerstvo bude situáciu monitorovať

Heger ďalej uviedol, že ministerstvo financií bude všetko podrobne monitorovať a budú sa zaujímať o vývoj situácie. „Je dôležité, aby bolo o klientov starostlivo postarané. Ak by sa tak nedialo, budeme reagovať. Máme na to aj legislatívne nástroje. Zatiaľ na základe dnešnej dohody to nie je potrebné,“ dodal Heger.

Na jar minulého roka sa vláda rozhodla zaviesť zákon lex korona, súčasťou ktorého je aj schéma pomoci v odklade splátok úverov. Zákon je naviazaný na mimoriadnu situáciu, ktorá naďalej trvá, a teda aj platnosť zákona. Klienti naďalej môžu požiadať o jednorazový odklad, a to bez negatívneho zápisu do úverového registra.

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) určil, že do konca marca tohto roka je odklad splátok úverov bez negatívneho zápisu do úverového registra. Avšak následne po tomto dátume už bude mať žiadosť vplyv na príznak zlyhania a na kreditnú kvalitu dlžníka. Banky tak majú zatiaľ dostatok času, aby od apríla postupovali v súlade s pôvodným režimom hodnotenia klientov.

Banky majú záujem pomôcť

„Bankový sektor má silný záujem pomôcť svojim klientom,“ uviedla v stanovisku Slovenská banková asociácia. Primárnym cieľom a úlohou bánk je totiž poskytovať služby svojim klientom, vrátane úverovania. Nie je záujmom bánk pri odôvodnených a dočasných finančných problémoch ich klientov, ktorí majú záujem spolupracovať s bankou, vymáhať svoje pohľadávky a ukončovať spoluprácu s klientmi.

„Zároveň však treba podotknúť, že úverové portfóliá bánk musia zostať transparentné a zdravé, zabezpečujúce stabilitu bankového sektora aj do budúcnosti. Preto po takmer roku uvoľneného a plošného poskytovania bezpodmienečných odkladov splátok je dôležité vyhodnocovať adekvátne riziko a kvalitu úverov a v prípade nezvratnej neschopnosti dlžníkov obnoviť splácanie úverov mať možnosť tieto úverové vzťahy ukončiť,“ uvádza sa ďalej v stanovisku asociácie.

Korektná identifikácia úverového rizika bankami je podľa Národnej banky Slovenska veľmi dôležitá. „S navrhovaným riešením Slovenskej bankovej asociácie sme sa oboznámili. Je v súlade s pravidlami EBA a našimi očakávaniami,“ uviedol hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer. Centrálna banka zároveň očakáva, že klientom, ktorým schvália odklad podľa lex korona, nebudú banky vyznačovať do konca marca príznaky zhoršenia bonity do príslušných registrov.

„Banky dnes ukázali snahu pomôcť svojim klientom, a to tak, že do 30. júna tohto roka môže klient požiadať o individuálne riešenie. Tieto prípady však musia byť v zmysle bankovej regulácie, ktorá je harmonizovaná na európskej úrovni, individuálne posúdené, aby sa zabezpečila korektná identifikácia úverového rizika,“ dodala NBS.