Minister Krajniak uviedol, koľko bude stáť Sulíkov „Dáždnik pomoci"

Návrhy strany Sloboda a Solidarita (SaS) na pomoc skupinám najviac postihnutým zdražovaním by si vyžiadali viac ako 900 miliónov eur. Pred stredajším rokovaním vlády to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).

Podľa neho ide o prepočty Inštitútu sociálnej politiky. „Viac ako 500 miliónov eur by bol v budúcom roku náklad na úkor miest a obcí, je to úplne rovnaká suma, s akou počíta návrh na podporu rodín,“ povedal.

Cez 260 miliónov eur by si podľa neho vyžiadali zmeny pri príspevku na bývanie a viac ako 135 miliónov eur boli dodatočné náklady spojené so zvýšením životného minima. „Je to nekrytých 900 miliónov eur,“ zdôraznil minister práce.