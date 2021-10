Daňová brzda by nemala byť v slovenskej ústave. Myslí si to podpredsedníčka vlády a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová.

„Nepoznám jediného ekonóma, ktorý by hovoril, že dať daňovú brzdu do ústavy je dobrá vec. Všetci zhodne hovoria, že do ústavy by sa ideologické veci dávať nemali,“ povedala pred štvrtkovým rokovaním vlády Remišová.

Daňovú brzdu do ústavy chce dostať strana SaS. Podmieňuje tým schválenie novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.