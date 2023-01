Ministerstvo financií chce čo najefektívnejšie eliminovať vplyv viazania výdavkov

Sankčné mechanizmy v rámci štátneho rozpočtu vstupujú do platnosti. Štvrtého mája, keď uplynú dva roky od schválenia Programového vyhlásenia vlády Eduarda Hegera, ministerstvo financií pristúpi k viazaniu troch percent výdavkov. To podľa štátneho tajomníka ministerstva financií Marcela Klimeka predstavuje približne trištvrte miliardy eur. Taktiež bude musieť ministerstvo financií pre budúci rok pripraviť rozpočet s vyrovnaným hospodárením.

Rozpočet na rok 2024

Je zatiaľ pravdepodobné, že predčasné voľby budú v septembri. Zákon hovorí, že je potrebné návrh štátneho rozpočtu predložiť do 15. októbra. Je teda podľa Klimeka zvýšená pravdepodobnosť, že ho bude predkladať vláda, ktorá predchádza tej, ktorá vzíde z volieb. Rezort financií bude musieť pracovať na tom, aby predložila vyrovnaný rozpočet.

Avšak je podľa Klimeka pravdepodobné, že akákoľvek vláda, ktorá príde po voľbách, pristúpi k svojim prioritám a teda bude mať dva roky z mechanizmu oslobodenie a bude buď novelizovať zákon alebo neschváli tento vyrovnaný rozpočet v parlamente.

Vyrovnaný rozpočet po voľbách?

Avšak dôležitejšie je podľa Klimeka to, že už máme schválené výdavkové limity, resp. režim výdavkových limitov. A ten bude záväzný a podľa neho sa bude musieť zostavovať rozpočet. Viazanie trištvrte miliardy eur je podľa štátneho tajomníka veľa peňazí. No ministerstvo financií bude rešpektovať zákon. „Urobíme všetko preto, aby dopad tohto opatrenia bol čo najmenší. Sme pripravení to urobiť tak, aby to neohrozilo riadne fungovanie a chod štátu,“ povedal po rokovaní vlády Klimek.

Čo sa týka vyrovnaného rozpočtu, podľa neho je nereálne, aby Slovensko v budúcom roku hospodárilo s vyrovnaným rozpočtom. Realita teda bude úplne iná. „Budúca vláda zákon novelizuje tak, aby mohla riešiť svoje priority,“ uzavrel Klimek.