Ministerstvo financií navrhuje znížiť administratívnu záťaž pre podnikateľov obchodujúcich s minerálnymi olejmi

Od polovice februára budúceho roka by sa mala znížiť administratívna záťaž daňových subjektov obchodujúcich s minerálnymi olejmi. Neregistrovaná osoba, ktorá vyrába minerálny olej, bude môcť so súhlasom colného úradu podať jedno daňové priznanie súhrnne za celý kalendárny mesiac.

Zákon o minerálnych olejoch

Urobí tak do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom vyrábala minerálny olej mimo pozastavenia dane a tiež v rovnakej lehote daň zaplatí. Vyplýva to z návrhu novely zákona o minerálnych olejoch, ktorý ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania.

„Navrhovaným opatrením sa predpokladá zníženie administratívnych nákladov pre dotknutý podnikateľský subjekt, ktorý už nebude musieť podávať daňové priznanie po každej výrobe minerálneho oleja, ale podá len jedno daňové priznanie za celé množstvo vyrobeného minerálneho oleja za jeden kalendárny mesiac,“ uviedol rezort financií.

Elektronické daňové priznania

Tento krok sa podľa ministerstva pozitívne dotkne 14 platiteľov dane. Elektronické vyplnenie daňového priznania na spotrebnú daň z minerálneho oleja si podľa ministerstva financií vyžiada 15 minút.

Pri podpisovaní elektronických dokumentov budú môcť oprávnené osoby využívať kvalifikovanú elektronickú pečaťou. Elektronickú pečať v súčasnosti používajú daňové subjekty pri podpisovaní elektronických dokumentov so súhlasom colných úradov.

„Pozitívny prínos tohto opatrenia je v tom, že využívanie pri podpisovaní elektronických dokumentov kvalifikovanou elektronickou pečaťou bude jednoznačne dané zákonom a nebude podmienené súhlasom colného úradu,“ dodalo ministerstvo financií.